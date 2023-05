Μεικτές συνθήκες και απρόβλεπτες καταστάσεις αναμένονται στο επερχόμενο αγωνιστικό τριήμερο της F1 στους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου.

Το Grand Prix Μονακό ήταν και θα είναι ένας από τους πιο απαιτητικούς αγώνες της Formula 1. Οι οδηγοί καλούνται να κινηθούν στο όριο σε δημόσιους δρόμους, με τις μπαριέρες να καραδοκούν σε κάθε στροφή. Η πρόκληση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη όταν ο καιρός «παίζει» τα δικά του παιχνίδια και η βροχή κάνει την εμφάνισή της. Αυτό δεν αποκλείεται να συμβεί το επερχόμενο αγωνιστικό τριήμερο.

Οι αρχικές προγνώσεις έκαναν λόγο για ένα τριήμερο που ο ήλιος δεν θα εμφανιζόταν στον ουρανό. Όμως, όσο περνούσαν οι μέρες τα δεδομένα άλλαξαν και έγιναν πιο ακριβή.

Monaco's famous hairpin 👀



Some things never grow old! #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/ozBF5AsAta