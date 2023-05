WorldSBK: Ο Ραζγκατλίογλου αφήνει τη Yamaha για την BMW

O Τούρκος αναβάτης του WorldSBK ανακοίνωσε ξαφνικά ότι φεύγει από τη Yamaha στο τέλος της χρονιάς για να τρέξει με την BMW to 2024.

O Τόπρακ Ραζγκατλίογλου είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στον κόσμο των αγώνων μοτοσικλέτας αυτόν τον καιρό. Ο Τούρκος αναβάτης, που τρέχει με την εργοστασιακή ομάδα της Yamaha στο Παγκόμσιο Πρωτάθλημα Superbikes (WorldSBK), έχει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη καριέρα με το ιαπωνικό εργοστάσιο, κερδίζοντας μάλιστα τον τίτλο το 2021.

Είναι τόσο εντυπωσιακή η παρουσία του στις πίστες του WorldSBK, που πολύς κόσμος το έχρισε φαβορί να αντικαταστήσει τον Φράνκο Μπρμπιντέλι στην εργοστασιακή ομάδα της Yamaha στο MotoGP. Ο Ραζγκατλίογλου μάλιστα έκανε ένα διήμερο δοκιμών με την M1 στην πίστα της Χερέθ. Τις δοκιμές αυτές παρακολούθησαν τα μεγάλα στελέχη του αγωνιστικού τμήματος της Yamaha, συμπεριλαμβανομένου του του Λιν Τζάρβις, ωστόσο το συμπέρασμα ήταν ότι ο 26χρονος Τούρκος αναβάτης δεν ήταν έτοιμος να κάνει το άλμα προς το MotoGP.

Έτσι, ήταν προφανές ότι το μέλλον του βρισκόταν στο WorldSBK με τη Yamaha. Ωστόσο, το πρωί της Δευτέρας 22 Μαΐου ο Ραζγκατλίογλου σόκαρε τον κόσμο των αγώνων, ανακοινώνοντας ξαφνικά ότι θα αποχωρήσει από τη Yamaha στο τέλος της φετινής σεζόν. Κι ενώ όλοι «ψάχνονταν» για να καταλάβουν από πού ήρθε αυτή η βόμβα, ακολούθησε η ανακοίνωση από την BMW Motorrad ότι θα ενταχθεί στο δυναμικό της από την επόμενη χρονιά.

📰 After four years, one world title, 31 wins, and 47 more podiums to date, @toprak_tr54 will leave Pata Yamaha Prometeon WorldSBK at the end of this season.



But, there's still more to come and we remain fully committed to fighting for the 2023 championship together! 💪 pic.twitter.com/KPZQA3icFP