Σαν Σήμερα: Το ντεμπούτο της McLaren στη Formula 1

Ο κόσμος της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού, είναι γεμάτος αξιοθαύμαστα γεγονότα και ιστορίες που θα μείνουν χαραγμένα για πάντα στις μνήμες μας. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Ακόμη μια τεράστιας σημασίας ημερομηνία η σημερινή, καθώς μια σπουδαία ομάδα έκανε το ντεμπούτο της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1. Το Μονακό κυριαρχεί στην αναδρομή μας, ενώ κάνουμε σύντομες στάσεις σε Ισπανία, Βέλγιο και Ολλανδία. Στον κόσμο του MotoGP, θα ταξιδέψουμε σήμερα στο μαγευτικό Μουτζέλο.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 22/5, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1955, το Grand Prix Μονακό επέστρεψε στο καλεντάρι της F1 για πρώτη φορά μετά το 1950. Ο Στέρλινγκ Μος έδειχνε να βαίνει ολοταχώς για την παρθενική του νίκη στο πρωτάθλημα, μέχρι που ο κινητήρας της Mercedes W194 παρέδωσε πνεύμα, 20 γύρους πριν τον τερματισμό. Λίγες στιγμές αργότερα, ο νέος επικεφαλής Αλμπέρτο Ασκάρι, προσέγγισε λάθος το σικέιν μετά το τούνελ και έπεσε στη θάλασσα. Ο Ιταλός άσος της Lancia-Ferrari D50 γλύτωσε με μια σπασμένη μύτη, σε έναν αγώνα που έμελλε να είναι ο τελευταίος του καθώς σκοτώθηκε τέσσερις μέρες αργότερα, στη Μόντσα. Αυτά άφησαν στην πρωτοπορία την Ferrari 625 του Μορίς Τριντινιάν, ο οποίος κατέκτησε τη δική του παρθενική νίκη. Δεύτερος τερμάτισε ο Ευγκένιο Καστελιότι με την έτερη Lancia-Ferrari D50, ενώ ο Ζαν Μπερά μοιράστηκε μια Maserati 250F με τον πρωτοεμφανιζόμενο Τσέζαρε Περντίσα για την τρίτη θέση.

#F1 📺 Retro



Miren esta joya de Video...😍 imágenes a color del GP de Monaco de 1955 ! y como sonaban esos bólidos!



Una perspectiva diferente a los que acostumbramos ver de esos tiempos!



Pole de Fangio y lider las primeras 49 vts, hasta abandonar



Victoria de Trintignant pic.twitter.com/8u2CZoOYYb November 18, 2020

Σαν σήμερα το 1961, μετά την απρόσμενη ήττα της στο Μονακό, η Scuderia Ferrari κυριάρχησε κατά κράτος στο GP Ολλανδίας και ο Βόλφγκανγκ Βον Τριπς κέρδισε για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα, γράφοντας επίσης ιστορία ως ο πρώτος Γερμανός νικητής αγώνα στην F1. Η pole position είχε αρχικά καταληφθεί από τον Φιλ Χιλ, που τελικά τερμάτισε δεύτερος, με τις Lotus των Τζιμ Κλαρκ και Στέρλινγκ Μος να ολοκληρώνουν στις θέσεις 3-4. Παραδόξως, ο αγώνας στο Ζάντβορτ δεν είχε κάποιο pit-stop ή εγκαταλείψεις, με αποτέλεσμα να γίνει ο πρώτος αγώνας όπου τερμάτισαν όλα τα μονοθέσια που εκκίνησαν. Κάποιοι ίσως συμπεριλάβουν στη λίστα και το σκανδαλώδες Αμερικανικό GP του 2005, παρόλο που πολλές στατιστικές υπηρεσίες δεν το προσμετρούν για ευνόητους λόγους.

Fabulous 1961 footage from BP and the Dutch Grand Prix, Zandvoort, when no drivers made any pit stops, and the first time in F1 history, every car was classified as a finisher. pic.twitter.com/yIbF6ziHQZ — Classic Car Curation (@CCCuration) July 30, 2020

Σαν σήμερα το 1966, ο αείμνηστος Μπρους ΜακΛάρεν οδήγησε μια McLaren M2A στο GP Μονακό και σηματοδότησε έτσι το ντεμπούτο της ιστορικής κατασκευάστριας εταιρείας στη Formula 1. Ο αγώνας του Πριγκιπάτου σήμανε ακόμα μια αλλαγή εποχής στο πρωτάθλημα, με τους κινητήρες 1500cc να αντικαθίστανται πλέον από κινητήρες με μέγιστο επιτρεπόμενο κυβισμό στα 3000cc. Μόλις 4 μονοθέσια συμπλήρωσαν αρκετούς γύρους για να πάρουν κατάταξη –ο μικρότερος αριθμός στην ιστορία του πρωταθλήματος– με τα τρία εξ αυτών να είναι δίλιτρες BRM P261. Για την ακρίβεια, ο Τζάκι Στιούαρτ κατέκτησε τη νίκη, μπροστά από την Ferrari 246 F1-66 του Λορένζο Μπαντίνι και την έτερη P261 του Φιλ Χιλ. Η 4η και τελευταία θέση κατέληξε στην ιδιωτική BRM του Μπομπ Μποντουράν.

Σαν σήμερα το 1977, ο Τζόντι Σέκτερ κυριάρχησε από την αρχή έως το τέλος στο GP Μονακό, στη δεύτερη νίκη του στη σεζόν, οδηγώντας για τη νεοφώτιστη ομάδα της Wolf. Μάλιστα, αυτή ήταν και η 100η νίκη για τον εμβληματικό κινητήρα DFV της Ford-Cosworth. Ο Σέκτερ πλαισιώθηκε τελικά στο βάθρο από τους Νίκι Λάουντα και Κάρλος Ρόιτμαν.

#F1



1977 sezonundan. F1'in en deneysel ve fantastik takımı olan #Tyrrell'in başyapıtı 6 tekerlekli #P34.

Patrick #Depailler ile Monaco caddelerinde tur atan Tyrrell P34'e konuk oluyoruz. pic.twitter.com/sDlpFkUWn3 — karanehir35#F1 (@karanehir) December 24, 2022

Σαν σήμερα το 1983, η θρυλική πίστα του Σπα επέστρεψε στην F1 μετά το 1970, φιλοξενώντας για πρώτη φορά το GP Βελγίου στην μικρότερη, ασφαλέστερη και δημοφιλή χάραξη των 7 χιλιομέτρων. Πρωταγωνιστής στο πρώτο μισό του αγώνα υπήρξε ο αείμνηστος Αντρέα Ντε Τσέζαρις, ο οποίος εκκίνησε τρίτος και διατηρούσε την πρωτοπορία μέχρι να πέσει στην 6η θέση εξαιτίας ενός κακού pit-stop. Ο Ιταλός οδηγός της Alfa Romeo προσπάθησε πεισματικά να ανακτήσει το χαμένο έδαφος, καταγράφοντας μάλιστα τον μοναδικό ταχύτερο γύρο της καριέρας του, αλλά εγκατέλειψε στον 26ο γύρο με αστοχία στον κινητήρα. Τελικά η νίκη κατέληξε στη Renault του poleman, Αλέν Προστ, με δεύτερη την Ferrari του Πατρίκ Ταμπέ και τρίτη την έτερη Renault του Έντι Τσίβερ.

Σαν σήμερα το 2005, ο Κίμι Ράικονεν έκανε μια επιβλητική εμφάνιση και κατέκτησε την μοναδική του νίκη στο Πριγκιπάτο του Μονακό, σε έναν αγώνα που είδε τους οδηγούς της Renault να ταλαιπωρούνται από εκτεταμένη φθορά στα ελαστικά. Οι Νικ Χάιντφελντ και Μαρκ Ουέμπερ της Williams, πλαισίωσαν τον Φινλανδό στο βάθρο. Βέβαια, ο Ουέμπερ δεν εκτίμησε το γεγονός πως η ομάδα του επέλεξε να δώσει προτεραιότητα στην στρατηγική του Γερμανού teammate του, παρόλο που ο ίδιος είχε καλύτερο ρυθμό. Σε κάθε περίπτωση, κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Φερνάντο Αλόνσο μετά τα pit-stops και να τερματίσει τρίτος για το πρώτο του βάθρο στην F1. Ο Αλόνσο, δεδομένου του κάκιστου ρυθμού της Renault, δημιούργησε πίσω του ένα τρενάκι οδηγών που διατηρήθηκε έως τον τερματισμό. Ο Ισπανός τερμάτισε 4ος, με την έτερη Renault του Τζανκάρλο Φιζικέλα έναν γύρο πίσω, στη 12η θέση.

2005 MONACO



Nick Heidfeld (Williams-BMW) vs. Fernando Alonso (Renault) at Monte Carlo #F1 pic.twitter.com/uyps3P2tCG — Motorsports in the 2000s (@CrystalRacing) October 1, 2022

Σαν σήμερα το 2011, ο Σεμπάστιαν Φέτελ κατέγραψε την τέταρτη νίκη του στους πρώτους 5 αγώνες της σεζόν κερδίζοντας στο GP Ισπανίας. Στην εκκίνηση ο Φερνάντο Αλόνσο πετάχτηκε από την 4η θέση και έκλεψε την πρωτοπορία πριν την πρώτη στροφή. Ωστόσο, η Ferrari F150 υπολειπόταν σημαντικά σε ρυθμό αγώνα και ο Ισπανός τερμάτισε μόλις 5ος, έναν γύρο πίσω από τον Γερμανό οδηγό της Red Bull. Οι δύο McLaren των Λιούις Χάμιλτον και Τζένσον Μπάτον κατέλαβαν τις άλλες δύο θέσεις του βάθρου.

Vettel Spain 2011 ~ With an intermittent KERS issue he ran with Hamilton in touching distance applying pressure to him all race but he didn’t fold pic.twitter.com/wSlCTr0iEK — Prost Stan Account (@f1_headassery) November 27, 2022

Σαν σήμερα το 2016, πραγματοποιήθηκε ο έκτος αγώνας της σεζόν για το MotoGP, στην Ιταλία και την πίστα του Μουτζέλο. Μετά από μια συγκλονιστική μονομαχία ανάμεσα στους πρωταθλητές, Χόρχε Λορένθο και Μαρκ Μάρκεθ, η νίκη για την μεγάλη κατηγορία κρίθηκε τελικά στο photo finish. Ο Ισπανός αναβάτης της Yamaha αξιοποίησε στο έπακρο το slipstreaming στην τελική ευθεία, κερδίζοντας για μόλις 0,019 δευτερόλεπτα. Το βάθρο έκλεισε από τον Αντρέα Ιανόνε της εργοστασιακής Ducati.

🔙 2016 #ItalianGP Flashback



Throwing it back to one of the best last lap battles of the modern era! 🙌@marcmarquez93 and @lorenzo99 go head-to-head at Mugello in one of the closest #MotoGP finishes EVER! 🏁 pic.twitter.com/a5WCXzg047 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) December 8, 2018

Φωτογραφίες: oneeyesofracing/twitter, kirill_reborov/twitter