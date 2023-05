Σαν Σήμερα: To πρώτο Grand Prix Μονακό στη Formula 1

Γεμάτο με σπουδαία γεγονότα από τον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι το «μενού» του Σαν Σήμερα.

Τέσσερα Grand Prix από τον κόσμο της Formula 1 περιλαμβάνει η σημερινή μας λίστα, με το πρώτο Grand Prix Μονακό να είναι άκρως συναρπαστικό. Παραδόξως, σαν σήμερα μόλις δύο αγώνες στο MotoGP πραγματοποιήθηκε στο Λε Μαν.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 21/5, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1950, το Πριγκιπάτο του Μονακό φιλοξένησε για πρώτη φορά Grand Prix στα πλαίσια του νεοσύστατου τότε παγκοσμίου πρωταθλήματος της F1. Μετά την αποχή της από το εναρκτήριο GP Μεγάλης Βρετανίας, η Scuderia Ferrari έκανε το ντεμπούτο της στον θεσμό, με τρεις 125 V12 για τους Αλμπέρτο Ασκάρι, Λουίτζι Βιλορέσι και Ρέιμοντ Σόμερ. Ωστόσο, ο αγώνας στιγματίστηκε από μια σπανιότατη σειρά ατυχημάτων στον πρώτο γύρο, καθώς ένα μεγάλο κύμα από το λιμάνι κατέβρεξε την πίστα στη στροφή Ταμπάκ. Σχεδόν οι μισοί οδηγοί του grid έπεσαν στον τοίχο και εγκατέλειψαν, με τον Χουάν Μανουέλ Φάντζιο να σπρώχνει –κυριολεκτικά– μερικά ακινητοποιημένα αυτοκίνητα για να συνεχίσει τον αγώνα του. Τελικά πήρε πρώτος την καρό σημαία με την Alfa Romeo Alfetta, αφήνοντας έναν γύρο πίσω τον Ασκάρι και δύο γύρους πίσω την Maserati 4CLT/48 του Λουίς Σιρόν.

Σαν σήμερα το 1978, ο Μάριο Αντρέτι έκανε την πρώτη εμφάνισή με την επαναστατική Lotus 79 στο GP Βελγίου της F1 και κυριάρχησε εντυπωσιακά. Ο Ρόνι Πέτερσον συμμετείχε με την παλαιότερη Lotus 78 και υπέστη κλατάρισμα στον 56ο γύρο. Ανέκαμψε όμως από το αναγκαστικό του pit-stop ώστε να τερματίσει δεύτερος. Το βάθρο ολοκλήρωσε ο Κάρλος Ρόιτμαν της Ferrari, ύστερα από μια αποτυχημένη προσπάθεια του Ζακ Λαφίτ να τον προσπεράσει στον τελευταίο γύρο.

Σαν σήμερα το 2000, η πίστα του Νίρμπουργκρινγκ στη Γερμανία αποτέλεσε τον έκτο σταθμό της σεζόν στην F1, για το Grand Prix Ευρώπης. Ο πρωταθλητής, Μίκα Χάκινεν, προηγήθηκε στο πρώτο σκέλος του αγώνα, μέχρι που η εμφάνιση της βροχής έφερε την κατάσταση της πίστας στα μέτρα του Μίκαελ Σουμάχερ. Ο Γερμανός της Ferrari πήρε την πρωτοπορία στον 11ο γύρο και απομακρύνθηκε, με τη διαφορά μεταξύ των δύο αντιπάλων να αυξομειώνεται με το πέρασμα των λεπτών. Τελικά ο Σουμάχερ ξεπέρασε τον Χάκινεν στον τερματισμό για σχεδόν 14 δευτερόλεπτα, με τον Ντέιβιντ Κούλθαρντ να καταλαμβάνει την τρίτη θέση του βάθρου τερματίζοντας έναν γύρο πίσω.

