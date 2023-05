Όλα τα Final Four του motorsport

Με αφορμή την έναρξη του «Final Four» της Euroleague στο Κάουνας της Λιθουανίας, βλέπουμε που έχει εφαρμοστεί ανάλογο σύστημα στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

O Ολυμπιακός επιχειρεί απόψε απέναντι στη Μονακό να προκριθεί στον τελικό της Euroleague που πραγματοποιείται φέτος στο Κάουνας της Λιθουανίας. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν βάλει ως στόχο την κατάκτηση της τέταρτης ευρωπαϊκής κούπας στην ιστορία τους.

Σε ένα κορυφαίο θεσμό για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, στον οποίο ελληνικές ομάδες έχουν σημειώσει μεγάλες επιτυχίες. Ωστόσο το «Final Four» δεν είναι αποκλειστικός όρος για τον «μπασκετικό» κόσμο. Στο μηχανοκίνητο αθλητισμό υπάρχουν πρωταθλήματα που έχουν υιοθετήσει ανάλογα συστήματα.

Formula E

Το αμιγώς ηλεκτρικό πρωτάθλημα μονοθεσίων έχει ένα ιδιαίτερο σύστημα κατατακτήριων δοκιμών. Οι οδηγοί χωρίζονται σε δύο γκρουπ, εκ των οποίων οι 8 ταχύτεροι θα προκριθούν στα προημιτελικά. Από τη μάχη θα προκύψει το «Final 4», από το οποίο, δύο φιναλίστ θα παλέψουν για την pole position.

NASCAR

Από το 2004 το κορυφαίο πρωτάθλημα stock αυτοκινήτων θέσπισε το σύστημα των Playoffs. Οι 16 καλύτεροι με βάση νίκες ή βαθμολογία οδηγοί της κανονικής περιόδου μάχονται ώστε να μείνουν ζωντανοί στην υπόθεση τίτλου, μέσω ενός συστήματος βαθμολόγησης στην «Post Season». Περιλαμβάνει 10 αγώνες, εκ των οποίων οι εννέα χωρίζονται σε τρεις γύρους. Μετά από την ολοκλήρωση κάθε γύρου, αποκλείονται τέσσερις οδηγοί.

Έτσι, προκύπτουν 4 φιναλίστ που δίνουν τη μάχη για το πρωτάθλημα στον τελευταίο αγώνα της σεζόν. Όποιος οδηγός τερματίσει μπροστά από τους τρεις αντιπάλους του, θα είναι αυτός που θα σηκώσει το «Bill France Cup». Αυτή η δομή έχει υιοθετηθεί και στις δύο μικρές κατηγορίες του NASCAR, Xfinity Series και Camping World Truck Series.

William Byron (+3000) wins at Daytona, his first career win to make the NASCAR playoffs #CokeZeroSugar400 pic.twitter.com/5hOOQFBhcM — Barstool Sportsbook (@BSSportsbook) August 30, 2020

Λοιπά πρωταθλήματα

Υπάρχουν ορισμένα πρωταθλήματα που έχουν ανάλογο σύστημα με το «Final 4», όχι όμως πανομοιότυπο. Οι κατατακτήριες δοκιμές για τα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης, είναι πάντα ξεχωριστές και άκρως συναρπαστικές. Οι οδηγοί μάχονται να κρατήσουν με σταθερή ταχύτητα τα μονοθέσιά τους, τα οποία ξεπερνούν τα 375 χλμ/ώρα. Η μάχη για την pole position κρίνεται στο «Fast 6», μία εβδομάδα πριν την εκκίνηση του θρυλικού αγώνα. Ο οδηγός με τον υψηλότερο μέσο όρο ταχύτητας, κατακτά την πρώτη θέση.

Marco Andretti on the pole for the Indy 500.



pic.twitter.com/A3vtVdSEMc — Joel Austin (@RunDaJoels) August 16, 2020

Στις 24 Ώρες Λε Μαν υιοθετήθηκε το 2020 η Hyperpole. Τα έξι ταχύτερα αγωνιστικά αυτοκίνητα που προκύπτουν από τις κατατακτήριες δοκιμές σε κάθε κατηγορία, μάχονται για την pole position. Σε μια διαδικασία διάρκειας 30 λεπτών, οι έξι φιναλίστ δίνουν μάχη για μία ιδιαίτερη διάκριση με αντίπαλο το χρονόμετρο.

Ο τρόπος με τον οποίο διεξάγονται οι αγώνες για το πρωτάθλημα της Extreme E μοιάζει πολύ με αυτό που λέμε «Final 4». Στο αμιγώς ηλεκτρικό off-road πρωτάθλημα, ο τελικός του κάθε event, αποτελείται από πέντε αγωνιστικά αυτοκίνητα. Οι φιναλίστ προκύπτουν από δύο προκριματικούς γύρους.

Έξι οδηγούς στον τελικό του κάθε αγώνα έχει το παγκόσμιο πρωτάθλημα Rallycross. Οι κατατακτήριες ορίζουν δύο ημιτελικούς, από τους οποίους ορίζεται το «Final 6».

This day in 2017…

It was round two of World RX at Montalgere in portugal. Relive the final now.#WorldRX pic.twitter.com/vAhK3OUuti — FIA World Rallycross Championship (@FIAWorldRX) April 23, 2020

Φωτογραφίες: mobil1/Twitter, Porsche