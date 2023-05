Σαν Σήμερα: Θεότρελα Grand Prix Μονακό κι άλλες ιστορίες

Πληθώρα γεγονότων πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Στο σημερινό ταξίδι μας στα βιβλία της ιστορίας, θα επισκεφθούμε τρεις φορές το Πριγκιπάτο του Μονακό στο πλαίσιο της Formula 1. Επιπλέον θα μάθουμε για τη γέννηση και το θάνατο σπουδαίων προσωπικοτήτων του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Όσο για το MotoGP, παραμένουμε στο Λε Μαν της Γαλλίας για τρία Grand Prix.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 19/5, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1928, γεννήθηκε στο Ρίτσμοντ στα βορειοδυτικά του Λονδίνου ο ένας και μοναδικός, Κόλιν Τσάπμαν. Εκτός από άκρως πρωτοποριακός σχεδιαστής αυτοκινήτων και μηχανικός, ο Βρετανός είχε μια πολύ σύντομη καριέρα και πίσω από το τιμόνι. Συγκεκριμένα, το 1956 εμφανίστηκε με ένα μονοθέσιο της Vanwall στο GP Γαλλίας αλλά ενεπλάκη σε σύγκρουση με τον teammate του, Μάικ Χόθορν, βάζοντας τέλος στην πορεία του ως οδηγός και εστιάζοντας την προσοχή του αποκλειστικά στη μηχανική. Η Team Lotus που ο ίδιος διηύθυνε σάρωσε σχεδόν τα πάντα στα ‘60s και τα ‘70s, κατακτώντας 6 Πρωταθλήματα Οδηγών και 7 Πρωταθλήματα Κατασκευαστών. Ο Τσάπμαν απεβίωσε πρόωρα στις 16 Δεκεμβρίου του 1982, όταν υπέστη καρδιακή προσβολή ενώ επέστρεφε από το Παρίσι και μια συνάντηση της Επιτροπής της F1.

Σαν σήμερα το 1957, πραγματοποιήθηκε το GP Μονακό, το οποίο έμεινε στην ιστορία για ένα σοβαρό ατύχημα του 4ου γύρου. Ο Στέρλινγκ Μος έχασε τον έλεγχο στο σικέιν μετά το τούνελ, προκαλώντας έτσι μια αλυσιδωτή σειρά από συγκρούσεις. Ο Πίτερ Κόλινς τράκαρε στην προσπάθειά του να τον αποφύγει, με τους Χουάν Μανουέλ Φάντζιο και Τόνι Μπρουκς σχεδόν να σταματούν για να ελιχθούν ανάμεσα από τα συντρίμμια. Μόνο ο Αργεντινός τα κατάφερε, καθώς ο Βρετανός χτυπήθηκε από τον Μάικ Χόθορν, ο οποίος έτσι έχασε έναν τροχό του και εγκατέλειψε. Τελικά ο Φάντζιο κατέκτησε άνετα τη νίκη μπροστά από τον Μπρουκς, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Μάστεν Γκρέγκορι.

Σαν σήμερα το 1985, έλαβε χώρα ακόμα ένα επεισοδιακό GP Μονακό για την F1, το οποίο είδε τον αείμνηστο Μικέλε Αλμπορέτο να κάνει μια από τις πιο υποτιμημένες εμφανίσεις στην ιστορία των αγώνων στο Πριγκιπάτο. Εκκίνησε τρίτος και πολύ σύντομα βρέθηκε πρωτοπόρος, ύστερα από προσπέραση στον Νάιτζελ Μάνσελ στη στροφή 1 και την εγκατάλειψη του Άιρτον Σένα στον 14ο γύρο. Ένα σοβαρό ατύχημα μεταξύ των Νέλσον Πικέ και Ρικάρντο Πατρέζε λίγες στιγμές αργότερα άφησε λάδια στη στροφή 1, στα οποία γλίστρησε ο Αλμπορέτο και βρέθηκε πίσω από τον Αλέν Προστ. Ο Ιταλός της Ferrari δεν το έβαλε κάτω και πήρε ξανά την πρωτοπορία με μια όμορφη προσπέραση από την εξωτερική στην ίδια στροφή. Όμως ένα κλατάρισμα ελαστικού τον άφησε 45 δευτερόλεπτα πίσω. Παρόλα αυτά οδήγησε σαν δαιμονισμένος, ξεπερνώντας τα εμπόδια των Αντρέα Ντε Τσέζαρις και Έλιο Ντε Άντζελις, μέχρι τελικά να τερματίσει μόλις 7,5 δευτερόλεπτα πίσω από τον Γάλλο άσσο της McLaren που πήρε τη νίκη.

Σαν σήμερα το 1996, ο Ολιβιέ Πανίς στέφθηκε νικητής για πρώτη και μοναδική φορά στην F1, έχοντας εκκινήσει 14ος σε ένα θεότρελο Grand Prix Μονακό. Ο Μίκαελ Σουμάχερ ξεκίνησε από την pole position, αλλά έκανε λάθος και έπεσε στον τοίχο της στροφής Πορτιέ μόλις στον πρώτο γύρο. Με το grid να «αποδεκατίζεται» όσο περνούσαν οι γύροι και στέγνωνε η πίστα, η Ligier JS43 του Πανίς βρέθηκε στην πρωτοπορία στον 60ο από τους 75 γύρους και ο Γάλλος έβαλε πλώρη για την πρώτη νίκη της γαλλικής ομάδας μετά τον Ζακ Λαφίτ στο GP Καναδά του 1981. Δεύτερος τερμάτισε ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ της McLaren, φορώντας ένα κράνος που είχε δανειστεί από τον Σουμάχερ. Η Sauber του Τζόνι Χέρμπερτ κατέλαβε την τρίτη θέση, ολοκληρώνοντας τη λίστα των οδηγών που πέρασαν τη γραμμή του τερματισμού – όλοι οι υπόλοιποι είχαν ήδη εγκαταλείψει.

