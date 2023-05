Μπορεί οι τιφόζι να ενθουσιάζονται κάθε φορά που βλέπουν τα κόκκινα μονοθέσια εντός έδρας, όμως η επόμενη νίκη τους φαίνεται πως θα αργήσει αρκετά.

Το Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια στην πίστα της Ίμολα (19-21 Μαΐου) αποτελεί την πρώτη στάση του triple header, με τρεις αγώνες χωρίς διακοπή. Στα πέντε προηγούμενα Grand Prix η κυριαρχία της Red Bull Racing είναι πιο ξεκάθαρη από ποτέ. Η αυστριακή ομάδα έχει υπερδιπλάσιους βαθμούς από τη δεύτερη ομάδα: 224 έναντι 102 της Aston Martin.

Την ίδια στιγμή, η Scuderia Ferrari έχει υποχωρήσει στην 4η θέση, πίσω και από την Mercedes-AMG. Και αν ορισμένοι - ιδιαίτερα οι Ιταλοί - περιμένουν αντεπίθεση αρχής γενομένης από την Ίμολα, μάλλον θα απογητευτούν. H ιταλική ομάδα παρουσίασε επανασχεδιασμένο πάτωμα της SF-23 στο Grand Prix Μαϊάμι, όμως και πάλι η απόδοση του μονοθεσίου ήταν απογοητευτική. Κάρλος Σάινθ και Σαρλ Λεκλέρ τερμάτισαν στην 5η και 7η θέση, στα 42,5 και 53 δευτερόλεπτα μακριά από τον Μαξ Φερστάπεν!

Onto the next one! Italy here we come 🙌#ImolaGP 🇮🇹 pic.twitter.com/Fbi7pWKJF1