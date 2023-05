Στις τάξεις της αυστριακής ομάδας, υποπτεύονται πως οι αλλαγές που γίνονται στην F1, έχουν ως στόχο να μειωθεί η διαφορά της από τον ανταγωνισμό.

Στους δύο τελευταίους αγώνες της Formula 1 σε Αζερμπαϊτζάν και Μαϊάμι, η FIA προέβη σε μία ασυνήθιστη αλλαγή. Μείωσε τόσο στο ένα, όσο και στο άλλο σιρκουί, το μήκος των ζωνών που οι οδηγοί είχαν ανοικτό το DRS. Αλλαγές είχαν γίνει και στον εναρκτήριο αγώνα στο Μπαχρέιν, αλλά και στη Σαουδική Αραβία.

Από το ξεκίνημα της φετινής χρονιάς, έχουμε δει την παγκόσμια ομοσπονδία μηχανοκίνητου αθλητισμού να επιθυμεί να μειώσει την επιρροή της κινούμενης πίσω αεροτομής. Ο στόχος είναι να μειωθεί ο αριθμός των εύκολων προσπερασμάτων, ώστε να υπάρχουν μάχες ανάμεσα στους οδηγούς.

Στους πρώτους αγώνες της σεζόν, η Red Bull RB19 είναι το πιο αποτελεσματικό μονοθέσιο στις ευθείες με το DRS ανοικτό. Έτσι, η μείωση χρήσης της κινούμενης πίσω αεροτομής δεν έχει περάσει απαρατήρητη στο στρατόπεδο των «ταύρων». Ο σύμβουλος της Red Bull σε θέματα Formula 1/motorsport, Χέλμουτ Μάρκο, είπε στο AMuS: «Τα προσπεράσματα πάντα ήταν δύσκολα και ειδικά αν οι ζώνες DRS μικραίνουν σε μήκος. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό».

