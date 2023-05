Προειδοποιητικό μήνυμα προς τους αντιπάλους του έστειλε ο Μαξ Φερστάπεν, έπειτα από την εντυπωσιακή εμφάνιση του στον αγώνα της F1 στο Μαϊάμι.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Μαξ Φερστάπεν κυριάρχησε στο Grand Prix Μαϊάμι. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing εκκίνησε τον αγώνα της Κυριακής από την 9η θέση, αναρριχήθηκε στην κατάταξη και κατάφερε να κερδίσει με «μαεστρικό» τρόπο. Αυτή ήταν η τρίτη του νίκη στο 2023.

Το μυστικό του ήταν η διαχείριση της σκληρής γόμας ελαστικών της Pirelli. Δεν άφησε τον teammate του, Σέρχιο Πέρεζ, να τον πλησιάσει αρκετά όταν ο Μεξικανός έκανε την αλλαγή ελαστικών του, και όταν ο Ολλανδός πέρασε στη μεσαία γόμα, τον έφτασε και ανέκτησε την πρωτοπορία.

Ο Φερστάπεν μίλησε στο Sky Sports F1 σχετικά με τον τρόπο που έφτασε στη νίκη στο Μαϊάμι και ανέφερε: «Ο αγώνας πήγε καλύτερα απ’ ότι θα περίμενα. Προσπαθούσα να βρω τρόπο να αντέξουν τα ελαστικά, τόσο στην αρχή, όσο και στο μέσον του stint μου. Γι’ αυτό ίσως ήμουν λίγο αργός, όμως αυτό με έκανε συνολικά ταχύτερο και έφτασα στο σημείο να ανοίγω τη διαφορά. Αυτό καθόρισε τον αγώνα μου, διότι μετά την αλλαγή ελαστικών μου, ήμουν 1,5 δευτερόλεπτο πίσω από τον Πέρεζ».

