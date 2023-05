O Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari στην F1, πήρε μία πρώτη γεύση από αγώνα μπέιζμπολ στις ΗΠΑ και μάλιστα καλεσμένος μίας από τις πιο θρυλικές ομάδες.

Λίγες ώρες μετά το πέρας του Grand Prix Μαϊάμι, ο οδηγός της Scuderia Ferrari, Σαρλ Λεκλέρ, παρέμεινε στις ΗΠΑ για ολιγοήμερες διακοπές. Με δεδομένο πως έχει δύο εβδομάδες για τον επόμενο αγώνα της Formula 1, o Μονεγάσκος οδηγός επέλεξε να βρει έναν εναλλακτικό τρόπο να αξιοποιήσει το χρόνο του.

Ο Λεκλέρ επισκέφθηκε το γήπεδο των Νιου Γιορκ Γιάνκις, της πολυφημισμένης ομάδας μπέιζμπολ του MLB που έχει κατακτήσει 27 πρωταθλήματα. Εκεί, πήρε μέρος στην τελετή έναρξης του αγώνα και είχε την τιμή να κάνει την πρώτη ρίψη μπάλας στην αναμέτρηση!

I did not have Charles Leclerc throwing out a good first pitch on the bingo card! pic.twitter.com/25o2ct3zIm

O οδηγός της Ferrari δεν ήταν ο μόνος που επισκέφτηκε γήπεδο ομάδας μπέιζμπολ. Οι Βάλτερι Μπότας και Γκουάνγιου Ζου της Alfa Romeo έκαναν το ιδανικό ζέσταμα για το Grand Prix Μαϊάμι στο γήπεδο των Μαϊάμι Μάρλινς. Φυσικά είχαν την ανάλογη αμφίεση.

Στα social media της, η Alfa Romeo δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό βίντεο που απεικονίζει την αφίσα της ομάδας για τον αγώνα στην Πολιτεία της Φλόριντα.

Take a closer look at how this fantastic piece of art came to be. 🤩



You can purchase your very own #MiamiGP poster from @IAmAutomobilist here: https://t.co/R2P6Sc52oL#GetCloser pic.twitter.com/Qu4l0rqK6P