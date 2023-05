Ο Μεξικανός κλήθηκε να απολογηθεί στους αγωνοδίκες του Grand Prix της F1 στο Μαϊάμι.

Φαίνεται πως απλά, δεν ήταν η μέρα του. Ο Σέρχιο Πέρεζ ήλπιζε να μετατρέψει την pole position σε νίκη στο Grand Prix του Μαϊάμι, ώστε να επιστρέψει στην Ευρώπη ως πρωτοπόρος της βαθμολογίας των οδηγών.

Τελικά ούτε πήρε τη νίκη, ούτε προηγείται στη βαθμολογία και μάλιστα στις αποσκευές του θα κουβαλά και μία επίπληξη την οποία έλαβε από τους αγωνοδίκες. Για ασυνήθιστο λόγο.

