Ο ιδρυτής της Tesla βρίσκεται στο Μαϊάμι για το Grand Prix της F1 και - όπως συνήθως - θέλησε να κλέψει τα φώτα της δημοσιότητας.

Όπως πέρυσι, έτσι και φέτος το Grand Prix Μαϊάμι «μαγνήτισε» αρκετές προσωπικότητες από τον αθλητικό, καλλιτεχνικό και επιχειρηματικό κόσμο. Οι παρουσίες που ξεχώρισαν στις κατατακτήριες του Σαββάτου ήταν αυτές του Τζεφ Μπέζος και του Ίλον Μασκ.

Ο ιδρυτής της Tesla και ιδιοκτήτης πλέον του twitter δεν περιορίστηκε σε ρόλο... παρατηρητή, καθώς του αρέσει να πετάει ιδέες. Καλεσμένος της Red Bull Racing, συνομίλησε για αρκετή ώρα με τον Κρίστιαν Χόρνερ και άλλα στελέχη της αυστριακής ομάδας. Η κουβέντα πήγε σε θέματα αεροδυναμικής και μπαταρίας και - όπως έγραψε ο Μασκ στο twitter - πρότεινε αγώνα ανάμεσα σε αμιγώς ηλεκτρικό μονοθέσιο και σε αυτό της Formula 1 με υβριδική τεχνολογία.

Προφανώς ο Μασκ δεν εννοεί τα μονοθέσια της Formula E, αλλά κάποιο που θα δημιουργήσει ειδικά για αυτό το σκοπό η Tesla. Μασκ, είναι αυτός, ποιος τον παρεξηγεί;

Fun discussion of aero & battery technology in F1.



I proposed a pure EV vs gas/hybrid F1 race.