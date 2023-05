Ο Ισπανός οδηγός της Aston Martin στην F1 ισοφάρισε την καλύτερη επίδοσή του σε κατατακτήριες δοκιμές φέτος σε μία πίστα που απολαμβάνει την οδήγηση.

Με εξαιρετικό τρόπο κύλησαν οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Μαϊάμι για τον Φερνάντο Αλόνσο. Ο Ισπανός κατετάγη στη 2η θέση πίσω από τον poleman, Σέρχιο Πέρεζ, και αύριο θα εκκινήσει από την πρώτη σειρά της εκκίνησης. Οι δυο τους είχαν κατακτήσει τις δύο πρώτες θέσεις στις κατατακτήριες δοκιμές της Σαουδικής Αραβίας, με τον οδηγό της Aston Martin να... κλέβει την πρωτιά στην εκκίνηση.

Μιλώντας στην πρώην οδηγό αγώνων, Ντάνικα Πάτρικ, μετά το τέλος του Q3, o Αλόνσο ήταν πανευτυχής με την επίδοσή του: «Ήταν πολύ καλές κατατακτήριες δοκιμές έπειτα από το δύσκολο FP3. Δοκιμάζαμε διαφορετικά set-up που δεν δούλεψαν και η ομάδα κατάφερε να βελτιώσει το μονοθέσιο που "ζωντάνεψε" στις κατατακτήριες. Είμαι τρομερά χαρούμενος με τη 2η θέση. Για να δούμε τι θα κάνουμε αύριο στον αγώνα».

Όταν ρωτήθηκε για την ισορροπία του μονοθεσίου του, απάντησε: «Τέλεια! Απόλαυσα κάθε γύρο. Είναι πολύ απολαυστική η οδήγηση εδώ, ειδικά οι μακριές στροφές. Είναι πολύ δύσκολες. Είσαι πολύ κοντά στον τοίχο μεταξύ των στροφών 11 και 16 και πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη στο μονοθέσιό σου για να επιτεθείς. Σήμερα είχα αυτοπεποίθηση και είμαι πολύ ευχαριστημένος».

Σχετικά με τις δύσκολες συνθήκες που είχε να αντιμετωπίσει στο Μαϊάμι, ο 41χρονος είπε: «Πιστεύω πως όλο το τριήμερο είναι δύσκολα τα πράγματα. Η αγωνιστική γραμμή είναι πολύ στενή και όσο κάνουμε περάσματα αυξάνεται η πρόσφυση. Εκτός αγωνιστικής γραμμής είναι πολύ ολισθηρό το οδόστρωμα. Πρέπει επίσης να έχουμε το νου μας και στον καιρό».

