Σαν Σήμερα: Η μέρα των πρωτάρηδων

Πολλά και σημαντικά γεγονότα πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Αγώνες της Formula 1 στο θρυλικό Μονακό, παρθενικές νίκες δύο οδηγών και επιτυχίες μεγαθηρίων περιλαμβάνει η σημερινή αναδρομή στο παρελθόν. Στον κόσμο του MotoGP συναντάμε έναν αγώνα-ορόσημο, ενώ το WRC ταξιδεύει για πρώτη φορά στη Νέα Ζηλανδία. Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 7/5, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1967, ο Ντένι Χιούλμ στέφθηκε νικητής στο GP Μονακό με μια Brabham-Repco BT20 και σημείωσε την πρώτη του νίκη στη Formula 1. Ωστόσο, η ξεχωριστή αυτή μέρα για τον Νεοζηλανδό επισκιάστηκε από το τραγικό δυστύχημα του Λορένζο Μπαντίνι. Ο Ιταλός της Ferrari βρισκόταν στη δεύτερη θέση μέχρι τον 82ο γύρο, όταν είχε έξοδο στο σικέιν μετά το τούνελ. Αμέσως ξέσπασε φωτιά και οι άνθρωποι της πίστας άργησαν απελπιστικά να τη σβήσουν. Ο Μπαντίνι είχε αποκομίσει σοβαρότατα εγκαύματα και απεβίωσε στο νοσοκομείο τρεις μέρες αργότερα, σε ηλικία μόλις 31 ετών. Ο νικητής Χιούλμ πλαισιώθηκε στο βάθρο από τους Γκρέιαμ Χιλ και Κρις Έιμον.

Σαν σήμερα το 1968, ακριβώς έναν μήνα μετά τον θάνατο του φίλου του και ομόσταυλου στη Lotus, Τζιμ Κλαρκ, ο Μάικ Σπενς σκοτώθηκε σε δοκιμές για τα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης. Ο Βρετανός είχε ήδη τρέξει σε 31 Grand Prix της Formula 1 με τη Lotus. Ο Κλάρκ σκόπευε να αγωνιστεί στην Ινδιανάπολη, εκπροσωπώντας την ομάδα STP του Άντι Γκρανατέλι. Τελικά η θέση του αναπληρώθηκε από τον 31χρονο Σπενς, ο οποίος στάθηκε τραγικά άτυχος χάνοντας τον έλεγχο στη στροφή 1 ενώ δοκίμαζε τη Lotus 56 του Γκρεγκ Βελντ. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο και υπέκυψε στα τραύματά του τέσσερις ώρες αργότερα.

Σαν σήμερα το 1977, ολοκληρώθηκε το πρώτο Ράλλυ Νέας Ζηλανδίας που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος (WRC). Η νίκη κατέληξε στον Φούλβιο Μπατσέλι, ο οποίος οδήγησε ένα Fiat 131 Abarth, στη μοναδική του νίκη στη διοργάνωση. Ο Ιταλός ήταν ενάμιση λεπτό μπροστά από το Ford Escort RS1800 του Άρι Βάτανεν, με την τρίτη θέση να καταλαμβάνεται από το έτερο Fiat 131 του Μάρκου Άλεν.

Σαν σήμερα το 1978, το GP Μονακό προσέφερε παρθενική νίκη στη Formula 1 σε έναν άλλον οδηγό, τον αείμνηστο Πατρίκ Ντεπαγιέ. Ο Τζον Ουάτσον της Brabham-Alfa Romeo ηγήθηκε στο πρώτο μισό του αγώνα, μέχρι να αντιμετωπίσει προβλήματα στο σύστημα πέδησης και να επιτρέψει στον Ντεπαγιέ να τον προσπεράσει, στον 38ο γύρο. Ο Γάλλος, ο οποίος μετρούσε ήδη 15 παρουσίες στο βάθρο, αντιστάθηκε στην πίεση του Νίκι Λάουντα κατακτώντας τη νίκη με την Tyrrell 008. Αξίζει να αναφερθεί πως ο Αυστριακός της έτερης Brabham-Alfa Romeo είχε κλατάρισμα στο μέσον του αγώνα. Κατάφερε να ανακάμψει έως τη δεύτερη θέση, μπροστά από την Wolf του Τζόντι Σέκτερ.

Σαν σήμερα το 1989, ο αείμνηστος Άιρτον Σένα θριάμβευσε για δεύτερη φορά στους δρόμους του Πριγκιπάτου του Μονακό, επικρατώντας με άνεση του Αλέν Προστ. Μάλιστα, ο Βραζιλιάνος άσσος της McLaren έπρεπε να συμβιβαστεί με ένα δυσλειτουργικό κιβώτιο ταχυτήτων καθώς είχε χάσει την πρώτη και δεύτερη σχέση. Από την άλλη, ο Προστ επηρεάστηκε σημαντικά από συγκυρίες που στιγμάτισαν τον αγώνα, όπως το μπλοκάρισμα της πίστας στη φουρκέτα Λόουζ από τα μονοθέσια των (θυμωμένων) Νέλσον Πικέ και Αντρέα Ντε Τσέζαρις, καθώς και από την αργοπορημένη αντίδραση του Ρενέ Αρνού σε ένα ντουμπλάρισμα. Στις πιο πίσω θέσεις ξεχώρισαν ομάδες που είχαν ξεκινήσει το τριήμερο από το pre-qualifying. Για την ακρίβεια, η Brabham πραγματοποίησε ένα μίνι θαύμα οδηγώντας τον Στέφανο Μοντένα στο πρώτο δικό του βάθρο και τελευταίο στην ιστορία της, ενώ ο Άλεξ Κάφι τερμάτισε τέταρτος με την Scuderia Italia.

#OnThisDay in 1989 at Monaco, Ayrton Senna 🇧🇷 in McLaren MP4/5 - Honda RA109E #V10 scored his 32nd pole position in #F1 pic.twitter.com/RQn2slFmSc — Zdravko (@zdravkost) May 6, 2019

Σαν σήμερα το 2000, η McLaren έκανε το 1-2 στο GP Ισπανίας, με τον Μίκα Χάκινεν να ξεπερνά τον Ντέιβιντ Κούλθαρντ. Ο Σκωτσέζος έκανε μια αξιέπαινη εμφάνιση, ειδικά αν αναλογιστούμε πως υπήρξε ένας εκ των επιζώντων σε ένα αεροπορικό δυστύχημα στο αεροδρόμιο της Λυών στη Γαλλία, μόλις πέντε μέρες πριν τον αγώνα στη Βαρκελώνη. Το πρώτο σκέλος είχε μονοπωληθεί από τον Μίκαελ Σουμάχερ, ο οποίος τελικά υποχώρησε εξαιτίας ενός κλαταρίσματος. Το βάθρο έκλεισε ο Ρούμπενς Μπαρικέλο, μετά από μια φοβερή διπλή προσπέραση που πραγματοποίησε στους αδερφούς Σουμάχερ, στη στροφή 11, στον 50ο γύρο.

2000 SPAIN



Rubens Barrichello overtaking the Schumacher brothers for 3rd at Circuit de Catalunya #F1 pic.twitter.com/OIcTINewsC May 6, 2020

Σαν σήμερα το 2006, ο Μίκαελ Σουμάχερ κατέκτησε τη νίκη στο Ευρωπαϊκό GP του Νίρμπουργκρινγκ, αξιοποιώντας στο έπακρο την στρατηγική της Ferrari σε μια κλειστή μονομαχία με τη Renault του Φερνάντο Αλόνσο. Ο Φελίπε Μάσα κατέλαβε την τρίτη θέση με την έτερη Ferrari, κρατώντας πίσω τον Κίμι Ράικονεν για το πρώτο του βάθρο στη Formula 1. Επίσης, η Super Aguri αντικατέστησε τον τιμωρημένο Γιούτζι Ίντε με τον δοκιμαστή της, Φρανκ Μοντανί, σηματοδοτώντας την πρώτη παρουσία Γάλλου οδηγού σε Grand Prix μετά το 2004 και τον Ολιβιέ Πανίς.

#OnThisDay in 2006, Michael won the European GP at the Nürburgring, his 86th victory.#KeepFightingMichael pic.twitter.com/NN5Dsi0bUJ — Michael Schumacher (@Schumi_F1_91) May 7, 2016

Σαν σήμερα το 2017, γράφτηκε ιστορία για τους αγώνες μοτοσικλετών, καθώς διεξήχθη το Grand Prix νούμερο 3000 (για όλες τις κατηγορίες) στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, σε ένα ταξίδι που ξεκίνησε πίσω στο μακρινό 1949 και το Isle of Man. Η πίστα της Χερέθ στην Ισπανία αποτέλεσε τον τόπο επίτευξης αυτού του ιδιαίτερου ρεκόρ, με τον Ντάνι Πεντρόσα να κυριαρχεί κατά κράτος και να μην αφήνει καμία ελπίδα στον πρωταθλητή, Μαρκ Μάρκεθ. Ο Χόρχε Λορένθο γιόρτασε με την τρίτη θέση το πρώτο του βάθρο με την Ducati, μπροστά από τον rookie, Ζοάν Ζαρκό, που πάλεψε εντυπωσιακά με τους πρωτοπόρους στα αρχικά στάδια του αγώνα. Οι εργοστασιακές Yamaha των Βαλεντίνο Ρόσι και Μάβερικ Βινιάλες δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των πρωτοπόρων, με τον «Γιατρό» να κατρακυλά στη 10η θέση με προβλήματα στα ελαστικά του.

I have SO many.

But let me say, JEREZ 2017 pic.twitter.com/iMRcnNudgd — Marj. (@bouncebckbelle) May 4, 2020

Φωτογραφίες: F1/Twitter, Thebishf1/Twitter, rainernyberg/twitter