Σαν Σήμερα: Όταν ο Σένα δεν προκρίθηκε σε Grand Prix

Ο κόσμος της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι γεμάτος ιστορίες και γεγονότα που γράφτηκαν με χρυσά γράμματα στα βιβλία: κάθε ημέρα αποτελεί αφορμή να θυμηθούμε (ή να μάθουμε) τι έγινε σαν σήμερα.

Μόλις μία ιστορία περιλαμβάνει το σημερινό μας πρόγραμμα για τον κόσμο της Formula 1 πράγμα σπάνιο!. Στον MotoGP θα μάθουμε τι έγινε σε τέσσερις αγώνες, ενώ στο WRC, η Ford κατέκτησε μια σημαντική νίκη. Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 6/5, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1984, ο Αλέν Προστ επικράτησε επιβλητικά στο GP Αγίου Μαρίνου για τη Formula 1. Προσπέρασε στον πρώτο γύρο τον poleman, Νάιτζελ Μάνσελ και έπειτα έχτισε αρκετά μεγάλη διαφορά από τον Νέλσον Πικέ, ώστε να έχει την πολυτέλεια για ένα επιπρόσθετο pit stop εφόσον αυτό ήταν απαραίτητο. Εν τέλει δεν χρειάστηκε, διότι ο Βραζιλιάνος οδηγός της Brabham προδόθηκε από τον κινητήρα της BMW στον 49ο γύρο, σχεδόν την ίδια στιγμή με τον teammate του, Τέο Φάμπι. Τελικά η δεύτερη θέση κατέληξε στη Ferrari του Ρενέ Αρνού, με το βάθρο να κλείνει ο Έλιο Ντε Άντζελις, παρόλο που είχε μείνει από καύσιμα στον τελευταίο γύρο. Ο συγκεκριμένος αγώνας σήμανε και την μοναδική φορά που ο αείμνηστος Άιρτον Σένα δεν προκρίθηκε σε Grand Prix. Ο Βραζιλιάνος rookie δεν κατέγραψε χρόνο την πρώτη μέρα δοκιμών εξαιτίας ενός προβλήματος στο συμβόλαιο μεταξύ Toleman και Pirelli, ενώ τη δεύτερη μέρα αντιμετώπισε πρόβλημα στον κινητήρα Hart.

