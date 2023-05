Οι οδηγοί της F1 ετοιμάζονται για τον αγώνα στο Μαϊάμι και αρκετοί εξ’ αυτών επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν κράνη με ειδικούς χρωματισμούς.

Κάθε χρόνο, οι οδηγοί της Formula 1 διαλέγουν ορισμένα Grand Prix, στα οποία συμμετέχουν με κράνη… αποκλειστικού χρωματισμού. Ο προσεχής αγώνας στο Μαϊάμι της Φλόριντα των ΗΠΑ είναι μια καλή ευκαιρία για πολλούς οδηγούς να βάλουν φαντασία και να παρουσιάσουν κράνη με διαφορετικά χρώματα από αυτά που έχουμε συνηθίσει.

Η ξεχωριστή αύρα της πόλης, η ενέργεια που εκπέμπει και η κουλτούρα της έδωσαν έμπνευση στους οδηγούς ενόψει του αγωνιστικού τριημέρου. Συνολικά, 10 οδηγοί, οι μισοί του grid θα τρέξουν με νέα κράνη, με τον Μαξ Φερστάπεν να είναι ένας εξ' αυτών.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, επιμένει στο βασικό του σχεδιασμό, όμως επέλεξε ειδικά χρώματα στα πρότυπα της πόλης του Μαϊάμι.

