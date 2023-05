Ο Βρετανός έχει αφήσει πίσω του την ένταση του Μπακού με τον 2 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της F1 και δεν πιστεύει πως χρειάζεται να αλλάξει τον τρόπο οδήγησής του.

Στον Αγώνα Σπριντ του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, οι Τζορτζ Ράσελ και Μαξ Φερστάπεν είχαν επαφή στον πρώτο γύρο. Ο οδηγός της Red Bull Racing είδε το sidepod της RB19 του να αποκτά μία μεγάλη τρύπα, όμως αυτό δεν τον απέτρεψε από το να τερματίσει στην 3η θέση.

Ο Φερστάπεν μίλησε με «σκληρή» γλώσσα για τον Ράσελ, όμως ο οδηγός της Mercedes δεν… έπαιξε το παιχνίδι του οδηγού της αυστριακής ομάδας. Στο πλαίσιο του Grand Prix Μαϊάμι, ο Ράσελ ρωτήθηκε σχετικά με το αν συμφιλιώθηκε με τον Φερστάπεν.

«Από μεριάς μου, δεν υπάρχει κάτι να ξεκαθαρίσουμε. Αν τον δω μπροστά μου θα τον χαιρετήσω και μπορεί να δώσουμε και τα χέρια. Για εμένα, αυτό που έγινε στο Μπακού είναι πλέον παρελθόν, το έχω αφήσει πίσω μου. Η άποψή μου για εκείνον δεν έχει αλλάξει, τον σέβομαι και πιστεύω πως είναι ένας φοβερός οδηγός. Προφανώς και κάποια πράγματα λέγονται πάνω στην ένταση της στιγμής, αλλά προχωράμε», είπε ο Βρετανός.

