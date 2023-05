Ο επτάκις πρωταθλητής της F1 συμμετείχε σε εκδήλωση χορηγού του, μαζί με τους ηθοποιούς Τζέις Μάρσντεν και Σίμου Λίου.

Το Grand Prix Μαϊάμι άρχισε εκτός πίστας με μία σειρά από εκδηλώσεις των χορηγών ομάδων και οδηγών. Σε μία από αυτές, ο Λιούις Χάμιλτον βρέθηκε σε ανοικτό γήπεδο μπάσκετ να δοκιμάζει τις ικανότητές του με την πορτοκαλί μπάλα.

Στην εκδήλωση της γνωστής εταιρείας ρολογιών IWC o 38χρονος οδηγός της Mercedes-AMG F1 συμμετείχε μαζί με τους ηθοποιούς Τζέιμς Μάρσντεν και Σίμου Λίου σε αγώνα 3on3.

Wednesday in Miami. ✅ Awesome start to our GP week with @IWC. 🤝#IWCPilot | #IWCMiami | #IWCRacing pic.twitter.com/sYDhfZ7k9z