Φρέσκια εμφάνιση, αναβαθμισμένος εξοπλισμός και αυξημένη αυτονομία για την ηλεκτρική έκδοση, e-2008.

Τα ανανεωμένα 2008 και e-2008 παρουσίασε η Peugeot. Το δημοφιλές compact SUV των Γάλλων παρουσιάστηκε στα τέλη του 2019 έχει ήδη παραχθεί σε 700.000 μονάδες, όντας ανάμεσα στα τρία πρώτα μοντέλα σε πωλήσεις στην κατηγορία του στην Ευρώπη, κατακτώντας μάλιστα και την κορυφή το 2021. Στην Ελλάδα περιμένουμε τα νέα Peugeot 2008 και e-2008 το τελευταίο τρίμηνο του 2023.

«Με το νέο 2008, η Peugeot συνεχίζει να ενισχύει την τεχνολογική και αιλουροειδή της ταυτότητα. Ένα από τα βασικά στοιχεία της σχεδιαστικής δουλειάς είναι η διάταξη της εμπρός πλευράς, η οποίο ενισχύει την υπογραφή των 3 ονύχων. Τονίζει το στιβαρό και μυώδες στυλ που έκανε το συγκεκριμένο SUV τόσο επιτυχημένο σε όλες τις αγορές, και απεικονίζει την αναβάθμιση που υφίσταται το νέο 2008», δήλωσε ο Ματίας Χοσάν, επικεφαλής σχεδιασμού της Peugeot.

Το νέο 2008 θα διατίθεται σε τρεις εκδόσεις - ACTIVE, ALLURE, GT – με τέσσερα κινητήρια σύνολα, συμπεριλαμβανομένης και της νέας αμιγώς ηλεκτροκίνητης έκδοσης των 156 ίππων, η οποία θα προσφέρει αυτονομία έως και 406 χλμ. (συνδυασμένος κύκλος WLTP). Η γκάμα θα διευρυνθεί το 2024 με την προσθήκη ενός νέου υβριδικού κινητήρα.

Σχεδίαση

Μετά το νέο 508 σεντάν και το 508 SW, το 2008 είναι το δεύτερο μοντέλο που υιοθετεί τη νέα φωτιστική υπογραφή της PEUGEOT. Χαρακτηρίζεται από τους τρείς κάθετους φωτεινούς «όνυχες» που είναι ενσωματωμένοι στα μαύρα γυαλιστερά πλαίσια του προφυλακτήρα του νέου 2008. Ο συνδυασμός υπογραμμίζει την έντονη προσωπικότητα του 2008 και το design ενός στιβαρού SUV. Όλες οι εκδόσεις ενσωματώνουν αυτή τη νέα φωτιστική υπογραφή. Στις εκδόσεις GT, το εντυπωσιακό αποτέλεσμα των τριών ονύχων, επεκτείνεται για πρώτη φορά μέσω των full LED φωτιστικών σωμάτων με τις 3πλές μονάδες φωτισμού. Αυτό διακρίνει τις εκδόσεις GT από την υπόλοιπη γκάμα, δίνοντάς τους μια αποκλειστική υπογραφή στο μπροστινό μέρος.

Τα νέα LED πίσω φώτα σε όλες τις εκδόσεις του νέου 2008 έχουν επανασχεδιασμένους τους τρείς εμβληματικούς όνυχες, που χαρακτηρίζουν το πίσω μέρος κάθε PEUGEOT. Εδώ, αποτελούνται από τρείς επάλληλες οριζόντιες διπλές λωρίδες, λεπτές και κομψές, που συμβάλλουν στην οπτική διεύρυνση του πλάτους του αυτοκινήτου. Τα φώτα της όπισθεν και τα φλας είναι και αυτά τεχνολογίας LED.

Το νέο 2008 έχει ένα νέο μπροστινό μέρος, που φέρει το νέο σήμα της PEUGEOT. Είναι πιο φαρδύ και περιλαμβάνει ένα συγκεκριμένο οριζόντιο σχεδιαστικό μοτίβο που συνδέεται με τους προβολείς και τονίζει την κατακόρυφη όψη, και την έντονη προσωπικότητα του αυτοκινήτου. Στην έκδοση ACTIVE, το μπροστινό μέρος είναι διακοσμημένο με οριζόντιο μοτίβο σε γυαλιστερό μαύρο χρώμα. Στις εκδόσεις ALLURE και GT, το μπροστινό μέρος διαθέτει κατακόρυφο σχεδιαστικό μοτίβο στο ίδιο χρώμα με το αμάξωμα, το οποίο εκτείνεται μέχρι τα σκουρόχρωμα ένθετα, τονίζοντας ακόμα περισσότερο την κάθετη διάταξη του μπροστινού μέρους.

Το νέο PEUGEOT 2008 εφοδιάζεται με νέες ζάντες αλουμινίου με ανατρεπτική σχεδίαση, όπως εκείνες που παρουσιάστηκαν στο PEUGEOT 408. Οι επιλογές είναι πολλές : 16 ιντσών "NOMA" (εκδόσεις ACTIVE), 17 ιντσών "KARAKOY" (ALLURE) ή 18 ιντσών "EVISSA" (GT). Οι ζάντες αλουμινίου είναι 4άκτινες, με το νέο έμβλημα της PEUGEOT στο κέντρο, το οποίο κρύβει διακριτικά τα μπουλόνια.

Εσωτερικό

Όλες οι εκδόσεις του νέου 2008 διαθέτουν ανανεωμένες υφασμάτινες ταπετσαρίες, που φανερώνουν μια πραγματική αναβάθμιση κατηγορίας, όπως οι νέες ταπετσαρίες από Alcantara, που διατίθενται προαιρετικά στις εκδόσεις GT.

Βασικό στοιχείο του εσωτερικού, το PEUGEOT i-Cockpit είναι ένα από τα πιο δυνατά χαρακτηριστικά των μοντέλων της μάρκας. Με περισσότερες από 10 εκατομμύρια πωλήσεις την τελευταία δεκαετία, έχει βελτιωθεί και εκσυγχρονιστεί στο νέο 2008, με στόχο τη βελτιστοποίηση της εργονομίας και της οδηγικής απόλαυσης.

Τοποθετημένος στο ύψος των ματιών, ακριβώς πάνω από το τιμόνι, ο πίνακας οργάνων του νέου 2008 είναι ψηφιακός στις εκδόσεις ALLURE και GT. Η ψηφιακή του οθόνη των 10 ιντσών έχει νέο σχεδιασμό και 3D απεικόνιση, στις εκδόσεις GT. Το χρώμα της οθόνης, η ιεράρχηση και η διάταξη των πληροφοριών, μπορούν να εξατομικευθούν πλήρως για να ταιριάζουν στις προτιμήσεις του κάθε οδηγού. Στην έκδοση ACTIVE, το 2008 προσφέρεται με τον αναλογικό πίνακα οργάνων.

Όλα τα μοντέλα του 2008 διαθέτουν πλέον στον στάνταρ εξοπλισμό τους, κεντρική οθόνη αφής 10 ιντσών (7 ιντσών στα δύο πρώτα επίπεδα εξοπλισμού του προηγούμενου μοντέλου). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο των λειτουργιών του ηχοσυστήματος και του τηλεφώνου (έκδοση ACTIVE) ή της τελευταίας γενιάς των συστημάτων ψυχαγωγίας PEUGEOT i-Connect και PEUGEOT i-Connect Advanced. Στις εκδόσεις ALLURE και GT, η κεντρική οθόνη διαθέτει τεχνολογία HD. Κάτω από την κεντρική οθόνη, διατηρούνται τα πλήκτρα τύπου ‘piano’, για γρήγορη πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες.

Το εσωτερικό του νέου 2008 GT διαθέτει ατμοσφαιρικό φωτισμό που μπορεί να προσαρμοστεί σε οκτώ διαφορετικές αποχρώσεις, με μερικές καινούργιες. Οι αποχρώσεις του εσωτερικού ταιριάζουν με αυτές της κεντρικής οθόνης αφής, και συντονίζονται ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης. Τα νέα μοντέλα 2008 με το εξατάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, διαθέτουν νέο επιλογέα για βελτιωμένη εργονομία. Τα νέα μοντέλα του 2008 με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, εξακολουθούν να έχουν τον κομψό, πρακτικό και διακριτικό μοχλό που παρουσιάστηκε την άνοιξη του 2022.

Το νέο PEUGEOT 2008 εφοδιάζεται, προαιρετικά και ανάλογα με την έκδοση, με το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (Grip Control), το οποίο διαθέτει τρία προγράμματα οδήγησης: άμμος, λάσπη και χιόνι. Ανάλογα με τη χώρα, η επιλογή του συστήματος ελέγχου πρόσφυσης συνδυάζεται με ελαστικά all-season «3PMSF»..

Κινητήρες

Στο πνεύμα της εποχής, το νέο 2008 έχει στόχο να χρησιμοποιήσει τους οικονομικούς ηλεκτροκινητήρες και τα πιο πρόσφατα συστήματα συνδεσιμότητας, ως μέσο προσέλκυσης νέων πελατών. Το E-2008 εφοδιάζεται με τον νέο κινητήρα που θα τοποθετηθεί επίσης τα E-208 και E-308. Η μέγιστη ισχύς αυξάνεται κατά 15% από 136 σε 156 ίππους, ενώ η χωρητικότητα της μπαταρίας αυξάνεται από 50 kWh σε 54 kWh. Μια σημαντική προσπάθεια με στόχο την οικονομία, που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της απόδοσης και της αυτονομίας, η οποία φτάνει πλέον τα 406 km σε σύγκριση με τα 345 της προηγούμενου μοντέλου (μεικτός κύκλος WLTP).

Με το νέο PEUGEOT E-2008 διατίθενται δύο τύποι ενσωματωμένων φορτιστών που καλύπτουν κάθε ανάγκη και κάθε τύπο φόρτισης : στο στάνταρ εξοπλισμό, ένας μονοφασικός φορτιστής των 7.4kW, και προαιρετικά ένας τριφασικός των 11 kW. Οι εκτιμώμενοι χρόνοι φόρτισης από 20 έως 80% είναι 30 λεπτά από δημόσιο σταθμό φόρτισης (100 kW), 4 ώρες και 40λεπτά από ένα Wall Box (7.4kW), και 11 ώρες και 10λπετά από μία ενισχυμένη παροχή (3.2 kW).

Στις αρχές του 2024, το νέο 2008 θα διατίθεται και με το νέο σύστημα κίνησης 48V HYBRID, το οποίο αποτελείται από έναν νέας γενιάς βενζινοκινητήρα PureTech 136 ίππων, σε συνδυασμό με ένα νέο 6τάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη που περιλαμβάνει ηλεκτροκινητήρα. Χάρη σε μια μπαταρία που φορτίζεται κατά την οδήγηση, αυτή η τεχνολογία προσφέρει επιπλέον ροπή στις χαμηλές στροφές, και έως και 15% μικρότερη κατανάλωση. Στην οδήγηση στην πόλη, το νέο 2008 με το υβριδικό σύστημα κίνησης, μπορεί να λειτουργεί περισσότερο από το 50% του χρόνου ως αμιγώς ηλεκτροκίνητο, εκπέμποντας μηδενικούς ρύπους.

Εκτός από τους εξηλεκτρισμένους κινητήρες που αναφέρθηκαν πιο πάνω, στη γκάμα του 2008 περιλαμβάνονται και επιλογές κινητήρων βενζίνης και πετρελαίου που δίνουν στον κάθε πελάτη τη δυνατότητα να επιλέξει αυτόν που ικανοποιεί τις δικές του ανάγκες:

PureTech 100: ο 3κύλινδρος βενζινοκινητήρας του 1,2λίτρων με ισχύ 100 ίππων, διαθέτει σύστημα Stop & Start, και συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων.

PureTech 130: ο 3κύλινδρος βενζινοκινητήρας του 1,2λίτρων με ισχύ 130 ίππων, διαθέτει σύστημα Stop & Start, και συνδυάζεται είτε με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, ή με αυτόματο κιβώτιο ΕΑΤ-8.

BlueHDi 130 EAT8: ο 4κύλινδρος κινητήρας diesel με ισχύ 130 ίππων και σύστημα Stop & Start system και συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο ΕΑΤ-8.

Η έκδοση ALLURE του νέου 2008 διαθέτει στο στάνταρ εξοπλισμό το σύστημα PEUGEOT i-Connect, ενώ στην έκδοση GT μπορεί προαιρετικά να τοποθετηθεί το σύστημα PEUGEOT i-Connect Advanced. Ο χειρισμός και των δύο γίνεται από την κεντρική οθόνη αφής HD των 10 ιντσών, η οποία είναι εύκολα προσαρμόσιμη, διαθέτει λειτουργία multi-window με widgets ή συντομεύσεις, είναι πολύ εύκολη στη χρήση και ανταποκρίνεται όπως ένα smartphone. Είναι εύκολο να κάνετε σάρωση στα μενού από αριστερά προς τα δεξιά, πάνω και κάτω για ειδοποιήσεις, ή με ένα πάτημα με τρία δάχτυλα για να εμφανιστεί ο τοίχος της εφαρμογής.



Είναι εύκολο να επιστρέψετε ανά πάσα στιγμή στην κεντρική σελίδα πατώντας το πλήκτρο " Home" κάτω από την οθόνη. Στο επάνω μέρος της οθόνης, ένα μόνιμο banner εμφανίζει τις πληροφορίες εξωτερικής θερμοκρασίας και καιρού, τη θέση στις σελίδες του widget, τα δεδομένα δικτύωσης, τις ειδοποιήσεις και την ώρα.

Το σύστημα PEUGEOT i-Connect® προσφέρει πλήρη συνδεσιμότητα με λειτουργία ασύρματης αντιστοίχισης/mirroring (Apple CarPlay/Android Auto). Η εμπειρία τεχνολογίας του PEUGEOT i-Connect® Advanced είναι πλήρης, καθώς αυτό είναι εξοπλισμένο με σύστημα συνδεδεμένης πλοήγησης κορυφαίας απόδοσης της TomTom. Ο χάρτης εμφανίζεται σε ολόκληρη την οθόνη των 10 ιντσών για εύκολη ανάγνωση.

Το σύστημα διαθέτει λειτουργία ενημερώσεων "over the air".

Η εντολή "OK PEUGEOT" στο PEUGEOT i-Connect Advanced, που χρησιμοποιεί φωνητική αναγνώριση φυσικής ομιλίας, παρέχει πρόσβαση σε όλα τα αιτήματα που σχετίζονται με λειτουργίες του infotainment.

Οι εκδόσεις ALLURE και GT του νέου 2008, διαθέτουν πλέον στάνταρ τρείς θύρες USB-C (δύο μπροστά και μία πίσω) και μία θύρα USB-A (πίσω). Στην έκδοση ACTIVE, το 2008 εξακολουθεί να διαθέτει μία θύρα USB-C μπροστά, ενώ το E-2008 διαθέτει μία θύρα USB-C εμπρός και μία USB-A πίσω.

Οι εκδόσεις ALLURE του 2008 μπορούν να εφοδιαστούν με το προαιρετικό σύστημα επαγωγικής φόρτισης για smartphone, με ισχύ 15W (5W στα προηγούμενο μοντέλο). Το συγκεκριμένο σύστημα διατίθεται στο βασικό εξοπλισμό της έκδοσης GT. Και εδώ βρίσκεται πίσω από το καπάκι της κεντρικής κονσόλας και έχει τη δυνατότητα ταχείας φόρτισης του smartphone την ώρα που αυτό χρησιμοποιείται σε λειτουργία ασύρματης αντιστοίχισης.

Οι νέες μπροστινές και πίσω κάμερες υποβοήθησης στάθμευσης στο νέο PEUGEOT 2008, προσφέρουν τώρα εικόνα υψηλής ανάλυσης. Ανάλογα με την έκδοση, είναι διαθέσιμη η νέα μπροστινή κάμερα υψηλής ανάλυσης (σε συνδυασμό με το σύστημα ελέγχου τυφλών σημείων), παρέχοντας εικόνα 360° του χώρου γύρω από το αυτοκίνητο, και προσφέροντας μία πολύτιμη βοήθεια στο παρκάρισμα.

Εκτός από τις νέες HD κάμερες υποβοήθησης παρκαρίσματος (βλ. παραπάνω), το νέο 2008 προσφέρει στον χρήστη του μια σειρά συστημάτων που κάνουν την οδήγηση ασφαλέστερη και ευκολότερη. Adaptive (προσαρμοζόμενο) Cruise Control με λειτουργία Stop and Go, και ρυθμιζόμενη απόσταση από το προπορευόμενο όχημα. Αυτόματο φρενάρισμα κινδύνου με προειδοποίηση επικείμενης σύγκρουσης: αναγνωρίζει την παρουσία πεζών και ποδηλατών ημέρα και νύχτα, και λειτουργεί με ταχύτητες απο 7 έως 140 km/h.

Διευρυμένο σύστημα αναγνώρισης πινακίδων οδικής σήμανσης και προβολή στην οθόνη του ψηφιακού πίνακα οργάνων: πινακίδα stop, απαγόρευσης εισόδου σε μονόδρομο, απαγόρευση προσπέρασης, τέλος απαγόρευσης προσπέρασης, και τις ήδη γνωστές πινακίδες ορίου ταχύτητας. Ενεργό σύστημα προειδοποίησης εκτροπής από τη λωρίδα με επαναφορά στη λωρίδα. Προειδοποίηση απόσπασης προσοχής οδηγού, που αναγνωρίζει μειωμένη επαγρύπνηση από τη συνεχή οδήγηση με ταχύτητες άνω των 65 km/h, αναλύοντας τις ανεπαίσθητες κινήσεις του τιμονιού. Σύστημα ελέγχου τυφλών σημείων. Σύστημα αναβαθμισμένης λειτουργίας ελέγχου πρόσφυσης, που διαθέτει τρία προγράμματα οδήγησης: άμμος, λάσπη και χιόνι. Ανάλογα με τη χώρα, η επιλογή του συστήματος ελέγχου πρόσφυσης συνδυάζεται με ελαστικά all-season «3PMSF»

Υπηρεσίες Συνδεσιμότητας

Το PEUGEOT Easy-Charge εξασφαλίζει την πρόσβαση σε διάφορες λύσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων:

Γκάμα λύσεων φόρτισης στο σπίτι ή στην εργασία, με πλήρη σειρά εξοπλισμού (ενισχυμένη παροχή, Wall box, Smart Wall box, κλπ.), μελέτη αξιολόγησης της ηλεκτρικής εγκατάστασης, και της καλύτερης λύσης φόρτισης που θα παρασχεθεί, καθώς και της τελικής εγκατάστασης, μέσω των συνεργατών που σας προτείνουμε.

Προσφορά δημόσιας φόρτισης μέσω του Free2Move eSolutions που σας εξασφαλίζει την πρόσβαση σε ένα δίκτυο με περισσότερα από 350.000 σημεία φόρτισης στην Ευρώπη: επιλογή σημείων φόρτισης ανάλογα με την απόσταση, την ταχύτητα και την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας φόρτισης,

Πιστοποιητικό χωρητικότητας της μπαταρίας μετά από κάθε συντήρηση, που διευκολύνει τη μεταπώληση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου, ως εγγύηση για τη χωρητικότητα της μπαταρίας,

Η μπαταρία του νέου PEUGEOT E-2008 καλύπτεται από εγγύηση 8 ετών ή 160.000 km.

Τέλος, στο νέο 2008, η εφαρμογή MyPeugeot® για smartphone, διαθέτει 3 νέες λειτουργίες:

Εικονικό βιβλίο συντήρησης που φροντίζει για την καταχώρηση όλων των τιμολογίων και την αποθήκευση σε ηλεκτρονικό αρχείο όλων των επεμβάσεων που έγιναν στο όχημα από το δίκτυο. Εκτός από το ότι είναι φιλικό προς το περιβάλλον, είναι πολύ χρήσιμο όταν θέλετε να μεταπωλήσετε το όχημά σας και να αυξήσετε την τιμή του, προκειμένου να κερδίσετε την εμπιστοσύνη του μελλοντικού αγοραστή, και να εξασφαλίσετε μια γρήγορη μεταπώληση.

Αποστολή των ταξιδιών που πραγματοποιήθηκαν στο σύστημα πλοήγησης του αυτοκινήτου, εξ αποστάσεως και από πριν στο smartphone σας είναι ένας από τους τρόπους για να εξοικονομήσετε χρόνο. Ακριβώς όπως να βρείτε γρήγορα μια θέση στάθμευσης σε δημόσιο δρόμο μόλις τελειώσει το ταξίδι σας. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι δεν χρειάζεται πλέον να πληκτρολογείτε κοιτάζοντας μία οθόνη, διακινδυνεύοντας ένα ατύχημα. Η πλοήγηση είναι εργοστασιακά προγραμματισμένη να αναλύει και να εκτελεί τις προφορικές εντολές σας. Και με την TomTom, η χαρτογράφηση ενημερώνεται εντελώς απρόσκοπτα.

Πρόβλεψη των σημείων φόρτισης που βελτιστοποιεί τα ταξίδια σας, με πρόβλεψη του διαθέσιμου επιπέδου φόρτισης όταν φτάσετε στον προορισμό σας. Εφόσον μπορείτε να προγραμματίσετε τα ταξίδια σας στο My Peugeot, μπορείτε να φορτίσετε το όχημά σας στις πιο κατάλληλες ώρες και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των σταθμών φόρτισης. Ταξιδέψτε με ηρεμία και εξοικονομήστε χρόνο, χωρίς να ανησυχείτε για την αυτονομία της μπαταρίας σας. Το Peugeot σας, κάνει τον προγραμματισμό για λογαριασμό σας!

Έχετε πάντα την επιλογή να ξεκινήσετε ή αν προγραμματίσετε εξ αποστάσεως τη θερμική

προετοιμασία του χώρου των επιβατών, να ελέγξετε, να ξεκινήσετε ή να προγραμματίσετε για αργότερα τη διαδικασία φόρτισης της μπαταρίας του αυτοκινήτου σας.

Νέα απλουστευμένη γκάμα εκδόσεων

Για να διευκολυνθεί η επιλογή των πελατών, η γκάμα του νέου 2008 γίνεται πιο απλή, με τρεις εκδόσεις: ACTIVE, ALLURE και GT, οι οποίες στο βασικό τους εξοπλισμό περιλαμβάνουν:

ACTIVE: νέα φωτιστική υπογραφή με 3 όνυχες μπροστά, και 3 διπλά LED πίσω, αισθητήρες πάρκινγκ πίσω, αυτόματος κλιματισμός, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω, ηλεκτρικοί καθρέφτες, PEUGEOT i-Cockpit® με κεντρική οθόνη αφής 10 ιντσών, θύρα USB - C μπροστά.

ALLURE: ACTIVE + ζάντες αλουμινίου 17ιντσών "KARAKOY", εμπρός γρίλια στο χρώμα του αμαξώματος, υψηλής ευκρίνειας κάμερες υποβοήθησης στάθμευσης εμπρός & πίσω, hands free πρόσβαση και εκκίνηση, ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι πλευρικοί καθρέφτες, Adaptive Cruise Control, PEUGEOT i-Cockpit® με ψηφιακό πίνακα οργάνων 10ιντσών και κεντρική οθόνη αφής 10ιντσών υψηλής ευκρίνειας, PEUGEOT i-Connect® σύστημα infotainment με πλήρεις δυνατότητες συνδεσιμότητας του smartphone, 2 θύρες UBS-C εμπρός και 1 θύρα USB-C και 1 USB-A πίσω.

GT: ALLURE + full LED μπροστινά φώτα, + ζάντες αλουμινίου 18ιντσών "EVISSA", ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι πλευρικοί καθρέφτες με φωτισμό υποδοχής, εσωτερικό φωτοχρωματικό καθρέφτη Frameless, οροφή σε απόχρωση Black Diamond, σήματα GT, PEUGEOT i-Connect® Advanced (3D Connected Navigation).

Συμπαγείς διαστάσεις

Το νέο 2008 διατηρεί τις ίδιες εξωτερικές διαστάσεις με τον προκάτοχό του: 4,30 m μήκος, 1,987 m πλάτος (συμπεριλαμβανομένων των καθρεπτών), 1,55 m ύψος. Η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών παραμένει αμετάβλητη, στα 434 λίτρα (κάτω από την εταζέρα).