Οι δύο οδηγοί της Alpine F1, πήραν μια γεύση από το κορυφαίο πρωτάθλημα stock αυτοκινήτων του πλανήτη, δοκίμασαν μάλιστα pit-stop και προσέφεραν ξεκαρδιστικές στιγμές.

Λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η αγωνιστική δράση της Formula 1 στο Μαϊάμι, οι ομάδες παίρνουν μέρος σε εκδηλώσεις χορηγών. Μία από αυτές είναι η Alpine, η οποία γνώρισε στους οδηγούς της, Έστεμπαν Οκόν και Πιερ Γκασλί, τον κόσμο του NASCAR.

Οι δύο Γάλλοι, βρέθηκαν στην οβάλ πίστα του Μπρίστολ και είχαν την ευκαιρία να οδηγήσουν το αγωνιστικό NASCAR της RFK Racing που αγωνίζεται στην κορυφαία κατηγορία του θεσμού. Τόσο ο Οκόν, όσο και ο Γκασλί, μπήκαν στο θηριώδες Ford Mustang και έκαναν μια βόλτα στην πίστα.

Σε ανάρτησή της στα social media, η RFK Racing είπε την… μπηχτή στη Formula 1.

H αντίδραση του Οκόν μετά την οδήγηση ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου NASCAR τα λέει όλα.

Ενθουσιασμένος φάνηκε και ο Πιέρ Γκασλί.

Αφού έκαναν τη βόλτα τους στο Μπρίστολ, οι δύο οδηγοί είδαν από κοντά τη διαδικασία pit-stop που ακολουθούν στο NASCAR.

Η προσπάθεια του Οκόν να σηκώσει με τον γρύλο τη Mustang δεν ήταν τόσο επιτυχημένη. Αξιοσημείωτο ήταν πως ο Γάλλος σηκώθηκε στον αέρα.

Λίγο αργότερα, τους δόθηκε η ευκαιρία να κάνουν αλλαγή ελαστικού. Αυτό τουλάχιστον πήγε καλύτερα.

“BOX BOX BOX” 🛞@OconEsteban & @PierreGASLY try their hand at changing tires on a NASCAR race car- and thinking their may be a little bias in the timekeeper 😂@Castrol | @AlpineF1Team pic.twitter.com/OMYano7H6f — RFK Racing (@RFKracing) May 2, 2023

Φωτογραφίες: RFK Racing