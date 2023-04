Προβληματισμένος αλλά και ρεαλιστής εμφανίστηκε ο Μαξ Φερστάπεν μετά την ήττα του στον αγώνα της F1 στο Μπακού.

Ο τέταρτος αγώνας της Formula 1 για το 2023 που πραγματοποιήθηκε στους στενούς δρόμους του Μπακού, μας προσέφερε μια έντονη μάχη ανάμεσα στους Σέρχιο Πέρεζ και Μαξ Φερστάπεν. Οι οδηγοί της Red Bull Racing μονομάχησαν κατά τη διάρκεια των 51 γύρων, με τον Μεξικανό να είναι αυτός που αναδείχθηκε νικητής, με εντυπωσιακό τρόπο.

Ο Φερστάπεν περιορίστηκε στη 2η θέση, χάνοντας για πρώτη φορά στα ίσα από τον Πέρεζ στη σεζόν. Στις δηλώσεις του μετά το «πέσιμο» της καρό σημαίας, ο Ολλανδός εστίασε στην εμφάνιση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας και στα προβλήματα με την RB19 του.

«Ήμουν άτυχος με το Αυτοκίνητο Ασφαλείας. Έπρεπε να πιέσω πολύ μετά, προσπάθησα να μείνω κοντά, να πάρω το DRS. Τα ελαστικά είχαν υπερθέρμανση επειδή προσπαθούσα να ακολουθήσω το μονοθέσιο μπροστά. Δυσκολευόμουν με την ισορροπία του μονοθεσίου μου και δεν είχα σταθερό ρυθμό. Έπαιζα λίγο με τις ρυθμίσεις και στους τελευταίους γύρους που έλυσα τα προβλήματα ήμουν πολύ καλός. Ήταν όμως λίγο αργά. Πιστεύω πως μάθαμε πολλά πράγματα και στην τελική ήταν ένα καλό αποτέλεσμα για την ομάδα», είπε.

Όταν ρωτήθηκε από τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή, Ντέιμον Χιλ, για τη μάχη στο πρωτάθλημα οδηγών, ο Ολλανδός απάντησε: «Δεν ξέρω. Είναι μεγάλη σεζόν. Όπως είπα έμαθα πολλά πράγματα. Το Μπακού είναι πολύ διαφορετική πίστα από το Μαϊάμι και το Μαϊάμι θα είναι με τη σειρά του πολύ διαφορετικό από τις υπόλοιπες πίστες. Πάντα μαθαίνουμε πράγματα και θα υπάρχουν ακόμα περισσότερα που μπορούμε να μάθουμε».

Μετά από τέσσερις αγώνες, η διαφορά των δύο οδηγών της Red Bull Racing στο πρωτάθλημα οδηγών είναι μόλις έξι βαθμοί.

