Σαν Σήμερα: Η τελευταία ευκαιρία της Toyota

Διαβάστε παρακάτω τα πιο σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα σαν σήμερα, στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Στην τελευταία της σεζόν στη Formula 1, η Toyota είχε μια μεγάλη ευκαιρία να κερδίσει Grand Prix, αλλά απέτυχε παταγωδώς. Επιπλέον για το κορυφαίο πρωτάθλημα σε τέσσερις τροχούς θα μάθουμε τι έγινε στην Ίμολα το 1998, ενώ ένας πρώην οδηγός έχει γενέθλια. Στον κόσμο του MotoGP, ταξιδεύουμε στην Ιαπωνία και την πίστα του Μοτέγκι.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 26/4, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1994, γεννήθηκε ο Ντανιίλ Κβίατ. Ο Ρώσος οδηγός από τα «φυτώρια» της Red Bull έκανε την έκπληξη και κατέκτησε τον τίτλο στο GP3 Series (τωρινή Formula 3) το 2013. Μεταπήδησε απευθείας στη Formula 1 την επόμενη χρονιά μέσω της Scuderia Toro Rosso. Μάλιστα, εντυπωσίασε ακόμη περισσότερο όταν βαθμολογήθηκε στον πρώτο του αγώνα (ο νεότερος στην ιστορία τότε) και προβιβάστηκε στη βασική ομάδα της Red Bull Racing το 2015. Ο Κβίατ κατάφερε να σημειώσει το πρώτο του βάθρο καθώς και να επικρατήσει του πιο έμπειρου Ντάνιελ Ρικάρντο στη βαθμολογία, αλλά οι επόμενες δύο σεζόν είδαν τον Ρώσο να υποβιβάζεται αποκαρδιωτικά πίσω στην Toro Rosso για χάρη του ανερχόμενου Μαξ Φερστάπεν, καθώς και να μένει εκτός ομάδας το 2018. Eπέστρεψε δυναμικά το 2019 και σημείωσε άλλο ένα εντυπωσιακό βάθρο, στο GP Γερμανίας, αλλά έμεινε ξανά εκτός πρωταθλήματος στα τέλη του 2020. Πλέον τρέχει στους αγώνες αντοχής και από το 2024 θα είναι εργοστασιακός οδηγός της Lamborghini στο WEC, στην κατηγορία, Hypercar.

