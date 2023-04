Σαν Σήμερα: Ένα προσπέρασμα που δεν έπρεπε να γίνει ποτέ

Πληθώρα γεγονότων πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Το σημερινό ταξίδι μας στο παρελθόν του μηχανοκίνητου αθλητισμού αποτελείται αποκλειστικά από γεγονότα στον κόσμο της Formula 1. Με αγώνες που ίσως έπρεπε να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά και γενέθλια αγαπημένων οδηγών. Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 25/4, στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1981, γεννήθηκε ο Φελίπε Μάσα. Ο Βραζιλιάνος αγωνίστηκε στη Formula 1 στο διάστημα 2002-2017 και έτρεξε σε 269 Grand Prix με τις ομάδες των Sauber, Ferrari και Williams, κερδίζοντας 11 φορές. Ο Βραζιλιάνος έχει μείνει στην ιστορία κυρίως για τον αποκαρδιωτικό τρόπο που στερήθηκε το πρωτάθλημα του 2008, όταν ο Λιούις Χάμιλτον προσπέρασε τον Τίμο Γκλοκ στην τελευταία στροφή του τελευταίου γύρου στο GP Βραζιλίας. Επίσης, το 2009 τραυματίστηκε σοβαρά όταν χτυπήθηκε στο κεφάλι από ένα ελατήριο, στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Ουγγαρίας. Επέστρεψε στη δράση την επόμενη χρονιά αλλά δεν βρέθηκε ποτέ ξανά τόσο κοντά στον τίτλο. Μετά τη Formula 1, ο Μάσα έγινε επικεφαλής της Επιτροπής αγώνων καρτ στην FIA και αγωνίστηκε στη Formula E για δύο σεζόν. Σήμερα, αγωνίζεται στο πρωτάθλημα stock αυτοκινήτων της πατρίδας του.

When Felipe Massa clinched his maiden #F1 win at Istanbul 2006- the first of 3 consecutive wins in Turkey #KingofIstanbul pic.twitter.com/snm45IBln1 — Motorsports in the 2000s (@CrystalRacing) November 11, 2020

Σαν σήμερα το 1982, ο Ντιντιέ Πιρονί αγνόησε τα team orders της Scuderia Ferrari και προσπέρασε τον ομόσταυλό του, Ζιλ Βιλνέβ, κατακτώντας τη νίκη στο GP Αγίου Μαρίνου. Μόλις 14 μονοθέσια πήραν εκκίνηση, καθώς οι περισσότερες ομάδες της FOCA έκαναν μποϋκοτάζ για την μεροληπτική στάση της FISA απέναντι σε ένα αμφιλεγόμενο πλεονέκτημα που βρήκαν πολλές ομάδες της στην ψύξη του συστήματος φρένων. Ωστόσο, ο αγώνας αποδείχθηκε αξιομνημόνευτος για όσους παρευρέθησαν στις εξέδρες. Η Renault εκκίνησε από την πρώτη σειρά εκκίνησης, με τον Ρενέ Αρνού να δίνει δυναμική μάχη με τις δύο Ferrari πριν τελικά εγκαταλείψει. Το βάθρο ολοκλήρωσε ο Μικέλε Αλμπορέτο της Tyrrell, η οποία επέλεξε να τρέξει στον αγώνα ώστε να διεκπεραιώσει τη συμφωνία της με έναν νέο ιταλικό χορηγό.

Forty years on and the Ferrari civil war between Giles Villeneuve and Didier Pironi still casts a shadow over Maranello after the pair’s dual for the win in that year’s San Marino Grand Prix caused the Canadian to never speak to the French ever again. #F1 pic.twitter.com/lyu57MWhMN — Ed Spencer (@EdSpencer99) April 18, 2022

Σαν σήμερα το 1990, γεννήθηκε ο Ζαν-Ερίκ Βερν. Όντας μέλος της Ακαδημίας Οδηγών της Red Bull, ο Γάλλος προβιβάστηκε στη Formula 1 και την Toro Rosso το 2012, μαζί με τον Ντάνιελ Ρικάρντο. Παρόλο που οι επιδόσεις του ήταν καλές, η Red Bull Racing επέλεξε τον Αυστραλό και, μετέπειτα, τον Ντανιίλ Κβιάτ για τη βασική της ομάδα. Επομένως, ο Βερν άφησε τη Formula 1 στο τέλος του 2014 και δεν επέστρεψε. Ωστόσο, εδώ και χρόνια πλέον αποτελεί μια σταθερή παρουσία στη Formula E, μετρώντας μάλιστα δύο συνεχόμενους τίτλους. Παράλληλα, συμμετέχει τα τελευταία χρόνια στους αγώνες αντοχής και από το 2022 είναι εργοστασιακός οδηγός της Peugeot στο WEC.

Jean-Éric Vergne holds off teammate Andre Lotterer and Lucas Di Grassi to win the Paris #ePrix and add on to his championship lead. pic.twitter.com/GrAkzUL83X — SPEED (@SPEED) April 28, 2018

Σαν σήμερα το 1993, ο «Καθηγητής» Αλέν Προστ, κατέκτησε (ακόμα) μία άνετη νίκη με τη Williams, στο GP Αγίου Μαρίνου. Ο Γάλλος έχασε την πρωτοπορία από τον ομόσταυλο, Ντέιμον Χιλ και τον Άιρτον Σένα, αλλά στο 17ο γύρο, μετά την πρώτη φάση των pit stops, ανέκτησε τα ηνία με μια όμορφη διπλή προσπέραση στη στροφή Τόσα. Οι Σένα και Χιλ αργότερα εγκατέλειψαν, προβιβάζοντας έτσι τον Μίκαελ Σουμάχερ της Benetton και τον Μάρτιν Μπραντλ της Ligier στις άλλες δύο θέσεις του βάθρου.

Video Lawas 🎥🎥🎥



Moment ketika Prost menyalip Senna di Imola pada tahun 1993. Simply lovely move from Prost...... #Prost #Senna #F1 pic.twitter.com/i7jVLLtjrU — PODIUM LEBARAN🌙 (@PODIUMBYPLUS62) April 16, 2022

Σαν σήμερα το 2001, ο διάσημος βετεράνος των αγώνων, Μικέλε Αλμπορέτο, σκοτώθηκε στο Λάουσιτς, στο πλαίσιο δοκιμών της Audi για τις 24 Ώρες Λε Μαν. Εμφανίστηκε στη Formula 1 το 1981 με την ομάδα της Tyrrell και, μόλις έναν χρόνο μετά, κατέκτησε την πρώτη του νίκη - στο Λας Βέγκας. Το 1983 κέρδισε ξανά σε αμερικανικό έδαφος, αυτήν τη φορά στο Grand Prix Ντάλας, δίνοντας στην Tyrrell και τον εμβληματικό Cosworth DFV κινητήρα την τελευταία τους νίκη. Τα επόμενα χρόνια βρήκαν τον Αλμπορέτο να οδηγεί και για τη Ferrari. Μετά το 1988 περιπλανήθηκε σε μικρομεσαίες ομάδες του grid, αλλά δεν πτοήθηκε από την κάκιστη απόδοση που είχαν τα τελευταία του μονοθέσια και συνέχισε να αγωνίζεται έως το 1994. Επίσης έτρεξε στο Indycar και σε αγώνες αυτοκινήτων τουρισμού, ενώ το 1997 κέρδισε στις 24 ώρες Λε Μαν με την Porsche. Η τελευταία στροφή της πίστας της Μόντσα, έχει πάρει πλέον το όνομά του.

Michele Alboreto (Ferrari F1-87) finished 3rd on the road, but was promoted to 2nd after Ayrton Senna was disqualified.

This would be Ferrari's first 1-2 since the 1985 Canadian Grand Prix.



Australian Grand Prix, Adelaide Street Circuit, 15 November 1987.



© FOM#F1 pic.twitter.com/M49HZ0MnOO — 1980s F1 🏁 (@F1_1980_1989) November 15, 2022

Σαν σήμερα το 2004, στο GP Αγίου Μαρίνου, ο Τζένσον Μπάτον εκκίνησε για πρώτη φορά από την pole position στη Formula 1, με τον Χουάν Πάμπλο Μοντόγια να εμπλέκεται σε συμβάντα με τα αδέρφια Σουμάχερ στον πρώτο γύρο. Αρχικά, επιχείρησε να προσπεράσει τον Μίκαελ από την εξωτερική στην Τόσα αλλά ωθήθηκε εκτός πίστας, μπλοκάροντας επιθετικά τον Ραλφ, καθώς όδευαν προς την στροφή Πιρατέλα. Τελικά, ο Σουμάχερ (της Ferrari) προσπέρασε τον Μπάτον στην πρώτη φάση των pit-stops και κατέκτησε τη νίκη, με τον Βρετανό δεύτερο και τον Μοντόγια να κλείνει το βάθρο.

2004 SAN MARINO



Michael Schumacher vs. Juan Pablo Montoya at Imola #F1 pic.twitter.com/pxb6gsNmru August 7, 2022

