Σαν Σήμερα: Το πρώτη νίκη της Red Bull στη Formula 1

Ορισμένα γεγονότα της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της Formula 1 μέχρι σήμερα κάνουν κόσμο να παραμιλά. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Πέρασαν κιόλας 14 χρόνια από τη πρώτη νίκη της Red Bull Racing στη Formula 1, για την οποία μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω. Επιπλέον, διεξήχθη ένα εντυπωσιακό Grand Prix στο Μπαχρέιν και ένα ανατρεπτικό στην Ισπανία. Στον κόσμο του MotoGP, θυμόμαστε τη σύγκρουση του Βαλεντίνο Ρόσι και του Μαρκ Μάρκεθ στην Αργεντινή.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1970, διεξήχθη το επεισοδιακό GP Ισπανίας της Formula 1, στην πίστα της Χαράμα. Ο Τζάκι Στιούαρτ κατέκτησε τη νίκη με μια March 701 της ομάδας του Κεν Τίρελ, προσφέροντας στη βρετανική κατασκευάστρια εταιρεία την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Δεύτερος ήταν ο Μπρους ΜακΛάρεν με τη McLaren M14A. Αυτό ήταν το τελευταίο του βάθρο. Ο Μάριο Αντρέτι σημείωσε το πρώτο δικό του βάθρο, με την STP March. Το συγκεκριμένο Grand Prix ωστόσο στιγματίστηκε από ένα τεράστιο ατύχημα στον πρώτο γύρο. Ο Τζάκι Όλιβερ ήρθε αντιμέτωπος με αστοχία φρένων στην BRM του και έπεσε πάνω στον Τζακι Ιξ, με τη σύγκρουση να προκαλεί μεγάλη φωτιά. Ενόσω οι άνθρωποι της πίστας προσπάθησαν να προσφέρουν βοήθεια στους οδηγούς και να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που ξέσπασε, ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά. Ο Βέλγος οδηγός της Ferrari αποκόμισε μερικά εγκαύματα αλλά ανάρρωσε εγκαίρως για να εμφανιστεί στον επόμενο αγώνα.

Spanish GP 1970 Jarama



The race was marred by a serious accident involving Jackie Oliver and Jacky Ickx. Both their cars burst into flames, and Ickx was slightly burned after his race overalls became soaked in burning fuel. #F1 #Formula1 #RetroGP #F1Retro pic.twitter.com/mRT68qxJtq March 11, 2023

Σαν σήμερα το 2009 η ομάδα της Red Bull Racing σημείωσε την πρώτη της νίκη στη Formula 1 κάνοντας το 1-2 στο Grand Prix Κίνας. Ο αγώνας έλαβε χώρα υπό συνθήκες έντονης βροχόπτωσης, με τον Σεμπάστιαν Φέτελ να ξεπερνά τον ομόσταυλο Μαρκ Ουέμπερ και την Brawn GP του Τζένσον Μπάτον. Κατά τη διάρκεια ενός αυτοκινήτου ασφαλείας στους πρώτους γύρους, ο Vettel είχε μικροεπαφή με την Toro Rosso του Σεμπαστιέν Μπουεμί αλλά δεν αποκόμισε κάποια ζημιά· ο Ελβετός από τη μεριά του μπήκε στα pits για αλλαγή αεροτομής και τερμάτισε όγδοος. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Λιούις Χάμιλτον ήταν επίσης υποψήφιος για το βάθρο, αλλά μια σειρά από λάθη στο δεύτερο μισό του αγώνα τον έριξε στην έκτη θέση, πίσω από τον ομόσταυλό του στη McLaren, Χέικι Κοβαλάινεν.

#OnThisDay in 2009 🗓️



Nine years ago, @redbullracing clinched their first win, at the #ChineseGP!



56 wins and four Constructors' titles later, they're still rocking Shanghai 🤘 pic.twitter.com/Dr0Xzo0UTK — Formula 1 (@F1) April 19, 2018

Σαν σήμερα το 2015 πραγματοποιήθηκε το GP Μπαχρέιν, για τον τέταρτο σταθμό της σεζόν στη Formula 1. Ο Λιούις Χάμιλτον κατέγραψε την τρίτη του νίκη σε τέσσερις αγώνες, παρόλο που δέχτηκε πίεση από τη Ferrari του Κίμι Ράικονεν στους τελευταίους γύρους. Η Ferrari εφάρμοσε μια εναλλακτική στρατηγική στον Φινλανδό και του τοποθέτησε τα μαλακά ελαστικά για το τέλος του αγώνα. Έτσι, είχε τη δυνατότητα να προσπεράσει τον Νίκο Ρόσμπεργκ στον προτελευταίο γύρο για τη δεύτερη θέση. Παρά τον ταχύτερο ρυθμό του συγκριτικά με τις Mercedes, οι οποίες μάλιστα κινούνταν συντηρητικά εξαιτίας ενός προβλήματος στο σύστημα φρένων, ο Ράικονεν δεν κατάφερε να βρεθεί σε απόσταση βολής από τον νικητή Χάμιλτον.

Flashback to the 2015 Bahrain Grand Prix when Kimi scored his first podium finish following his return to Scuderia Ferrari. A very nice drive to cross the line in P2.



It ended a long podium drought going back to the 2013 Korean Grand Prix. #F1 pic.twitter.com/NuASSIdORI March 27, 2019

Σαν σήμερα, επίσης το 2015, η πίστα Τέρμας Ντε Ρίο Χόντο φιλοξένησε τον τρίτο αγώνα της σεζόν για το MotoGP. Ο Βαλεντίνο Ρόσι κατέκτησε μια φανταστική νίκη με μεθοδική οδήγηση, εκκινώντας από την όγδοη θέση. Αρχικά, ο ρυθμός τέθηκε από τον poleman, Μαρκ Μάρκεθ. Ωστόσο, μετά το μέσον του αγώνα το πίσω ελάστικό άρχισε να χάνει απόδοση και Ισπανός αναβάτης της Honda υποχώρησε, επιτρέποντας έτσι στο «τρενάκι» που είχε αφήσει πίσω του να τον πλησιάσει. Ο «Γιατρός», έχοντας αναρριχηθεί στην κατάταξη αξιοποιώντας το πιο σκληρό διαθέσιμο πίσω λάστιχο, πλησίασε τον αναβάτη της Honda με δαιμονιώδη ρυθμό και οι δυο τους τελικά ακούμπησαν στη στροφή 5, δύο γύρους πριν τον τερματισμό. Ο Μάρκεθ είχε πτώση και εγκατέλειψε. Στο βάθρο βρέθηκαν μαζί με τον Ρόσι οι Αντρέα Ντοβιτσιόζο και Καλ Κράτσλοου.

💯 ¡Una de las batallas más icónicas!



Así lucharon Marc Márquez🇪🇸 y Valentino Rossi🇮🇹 durante el Gran Premio de la República Argentina 2015 de MotoGP™, donde se impuso el italiano



¡Se acerca la octava edición!



⚠️Últimas horas para adquirir tu entrada con un 15% de descuento pic.twitter.com/bdLOs0cV1m — MotoGP Argentina 2023 (@argmotogp) February 27, 2023

Φωτογραφίες: Redbullcontentpool.com