Σαν Σήμερα: Το πρώτο GP Ειρηνικού στην ιστορία της Formula 1

Πληθώρα γεγονότων πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Συνολικά τέσσερα Grand Prix της Formula 1 πραγματοποιήθηκαν τη σημερινή ημέρα στην ιστορία του σπορ, ενώ δύο οδηγοί που άφησαν το δικό τους στίγμα έχουν γενέθλια. Επιπλέον, σαν σήμερα ήρθε η τελευταία νίκη για Βραζιλιάνο οδηγό στο MotoGP.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 17/4, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1954, γεννήθηκε ο βετεράνος της Formula 1 και των αγώνων αντοχής, Ρικάρντο Πατρέζε. Ο Ιταλός αγωνίστηκε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο διάστημα 1977-1993 οδηγώντας για τις ομάδες των Shadow, Arrows, Brabham, Alfa Romeo, Williams και Benetton. Εκκίνησε σε συνολικά 256 Grand Prix (ρεκόρ για την εποχή του) και κέρδισε έξι φορές – δύο για την Brabham και τέσσερις για την Williams. Μετά τη Formula 1 δοκίμασε την τύχη του στα αυτοκίνητα τουρισμού και στις 24 Ώρες Λε Μαν, κρεμώντας το κράνος του στα τέλη του 1997.

The Alfa Romeo name will return this season with @SauberF1team



The Italian marque scored 26 podiums over two spells in F1



The last was for Riccardo Patrese, at home in Monza in 1984! 🏆#F1 #Unleash2018 pic.twitter.com/IqbQm4Jvl8 February 17, 2018

Σαν σήμερα το 1983, ο Αλέν Προστ κατέκτησε τη νίκη στο Πολ Ρικάρ για το GP Γαλλίας έχοντας εκκινήσει από την pole position, ενώ κατέγραψε και τον ταχύτερο γύρο. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Νέλσον Πικέ της Brabham, σχεδόν 30 δευτερόλεπτα πίσω, ενώ το βάθρο ολοκληρώθηκε από τον ομόσταυλο του Προστ στη Renault, Έντι Τσίβερ.

Coming up this Monday -



Back in time to 17 April 1983 & the French Grand Prix from Paul Ricard.

Race results, images & video clips from the race.



© FOM#F1 pic.twitter.com/uvlDIzPI4y — 1980s F1 🏁 (@F1_1980_1989) April 13, 2023

Σαν σήμερα το 1986, γεννήθηκε ο πρώην οδηγός της Formula 1, Ρομέν Γκροζάν. Ο Γάλλος είχε δώσει το παρών στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά το 2009 και αγωνίστηκε σε συνολικά 179 Grand Prix με τις Renault, Lotus και Haas. Ο καλύτερος τερματισμός του ήταν η δεύτερη θέση, στον Καναδά το 2012 και στις ΗΠΑ το 2013, με τη Lotus. Το 2020, στο GP Μπαχρέιν, ενεπλάκη σε ένα φρικιαστικό ατύχημα και αποκόμισε σημαντικά εγκαύματα στα χέρια του, χωρίς ευτυχώς να κινδυνεύσει η ζωή του. Η Haas δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του στο τέλος της σεζόν και ο Γάλλος αγωνίζεται πλέον στις ΗΠΑ και στο Indycar από το 2021.

We are so thankful that Romain Grosjean was able to walk away from this. We did not need a reminder of the bravery and brilliance of our drivers, marshals, and medical teams, nor of the advances in safety in our sport, but we truly got one today#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/z8OeTU5Nem November 29, 2020

Σαν σήμερα το 1994, η πίστα της Άιντα (τωρινή Οκαγιάμα) φιλοξένησε Grand Prix της Formula 1 για πρώτη φορά. Νικητής του λεγόμενου Grand Prix Ειρηνικού αναδείχθηκε ο Μίκαελ Σουμάχερ της Benetton, με δεύτερη τη Ferrari του Γκέρχαρντ Μπέργκερ και τρίτη την Jordan-Hart του Ρούμπενς Μπαρικέλο· αυτό ήταν το πρώτο βάθρο στην καριέρα του νεαρού Βραζιλιάνου. Ο poleman, Άιρτον Σένα, δεν πρόλαβε καν να συμπληρώσει τον πρώτο γύρο, καθώς χτυπήθηκε στην πρώτη στροφή από τους Μίκα Χάκινεν και Νίκολα Λαρίνι.

#F1 📅 #Efemerides #OnThisDay Un 17 de abril... de 1994



GP del Pacifico en el circuito de TI Aida 🇯🇵



Mira el resumen de ese dia...



Nuevamente #Senna en Pole, pero un toque de Hakkinen lo dejaba fuera.



Barrichello conseguía su primer podio y el primero de Jordan en su 50 GP! pic.twitter.com/zUoAPCE1uF — 🏁 Vivo F1 (@vivof1) April 17, 2020

Σαν σήμερα το 2005, πραγματοποιήθηκε το GP Πορτογαλίας του MotoGP στην πίστα του Εστορίλ για τον δεύτερο αγώνα της σεζόν. Ο αναβάτης της Honda, Άλεξ Μπάρος, ολοκλήρωσε ένα τέλειο τριήμερο κατακτώντας τη νίκη – την πρώτη του μετά το 2002, την τελευταία της καριέρας του και την τελευταία για Βραζιλιάνο αναβάτη μέχρι σήμερα. Στο βάθρο πλαισιώθηκε από τους Βαλεντίνο Ρόσι και Μαξ Μπιάτζι.

Σαν σήμερα το 2011 διεξήχθη ο τρίτος αγώνας της σεζόν για τη Formula 1, με το Grand Prix Κίνας. Η νίκη κατέληξε στον καταπληκτικό Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος εκκίνησε από την τρίτη θέση και ακολούθησε μια επιθετική στρατηγική τριών pit-stop, προσπερνώντας τον πρωταθλητή, Σεμπάστιαν Φέτελ, μόλις πέντε γύρους πριν τον τερματισμό. Ο Γερμανός της Red Bull Racing είχε μια κακή εκκίνηση και βρέθηκε πίσω από τις δύο McLaren, ανακτώντας μόνο τη μία από τις δύο θέσεις που έχασε. Ο Μαρκ Ουέμπερ εκκίνησε 18ος με τη δεύτερη RBR και έκανε έναν φανταστικό αγώνα, προσπερνώντας τον Μπάτον για την τρίτη θέση του βάθρου στον τελευταίο γύρο.

Hamilton China 2011 ~ LH has more crushing wins like Fuji ‘07 or Silverstone ‘08 but this was one of his most fun to watch along with other wins like Nürburgring that year pic.twitter.com/2DXItTfST0 — Prost Stan Account (@f1_headassery) November 27, 2022

Σαν σήμερα το 2016, η πίστα της Σανγκάης φιλοξένησε ξανά το GP Κίνας, τον τρίτο αγώνα της σεζόν στη Formula 1. Ο Νίκο Ρόσμπεργκ της Mercedes-AMG κατέκτησε εμφατικά τη νίκη, τερματίζοντας 30 δευτερόλεπτα μπροστά από τη Ferrari του Σεμπάστιαν Φέτελ. Από την άλλη, ο πρωταθλητής Λιούις Χάμιλτον επηρεάστηκε από πολλές ατυχίες. Εκκίνησε τελευταίος καθώς ο κινητήρας παρέδωσε πνεύμα στις κατατακτήριες δοκιμές, ενώ ενεπλάκη σε ένα συμβάν με την Sauber του Φελίπε Νασρ στην πρώτη στροφή του αγώνα. Έτσι, αποκόμισε ζημιά στο πάτωμα και έχασε κάθετη δύναμη, τερματίζοντας μόλις στην έβδομη θέση. Το βάθρο έκλεισε ο Ντανιίλ Κβιάτ της Red Bull Racing, το τελευταίο του στη Formula 1.

Jenson Button muito perdido nos boxes de Xangai, GP da China de 2016 #F1 pic.twitter.com/ZyVy11TOi1 — Felipe Meira (@Felipemmeira) January 13, 2023

Φωτογραφίες: Williams