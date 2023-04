Από δοκιμές σε πίστα μέχρι εξορμήσεις στη φύση παρέα με καγκουρό και σε βόλτες με κότερο, οι οδηγοί της F1 απολαμβάνουν τις πολύτιμες στιγμές χαλάρωσης που έχουν.

Ο μοναδικός αγώνας που θα πραγματοποιηθεί αυτόν το μήνα, είναι το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν στις 28-30 Απριλίου. Πρόκειται για τον πρώτο αγώνα μετά από τέσσερις εβδομάδες, κάτι που καθιστά τη διακοπή αυτή ανάλογη με το καλοκαιρινό διάλειμμα. Αυτό έγινε επειδή το Grand Prix Κίνας ακυρώθηκε και η Formula 1 δεν βρήκε αντικαταστάτη.

Οι οδηγοί θα έχουν στη διάθεσή τους χρόνο να γεμίσουν τις μπαταρίες τους για το απαιτητικό πρόγραμμα που έρχεται την καλοκαιρινή περίοδο. Παράλληλα με τη γιορτή του Πάσχα των Καθολικών, που ήταν στις 9 Απριλίου, βρήκαν την ευκαιρία για ολιγοήμερες διακοπές.

Είδαμε κάποιους να κάνουν δοκιμές σε πίστα, άλλους να πηγαίνουν για go-karts για να μείνουν σε φόρμα, ενώ ορισμένοι θέλησαν να περάσουν πιο χαλαρά τον ελεύθερο χρόνο τους.

Looked who I had to lend my kart today in @CSainz_Karting! Be my guest @PierreGASLY! 😉 pic.twitter.com/3mj2IlE5dF