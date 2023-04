Η Repsol Honda θα πάρει μέρος στον αγώνα του MotoGP στην Αμερική με δύο μοτοσικλέτες.

Καθώς το MotoGP ετοιμάζεται για τον τρίτο αγώνα της χρονιάς, το GP ΗΠΑ στην πίστα του Όστιν, η Repsol Honda επιβεβαίωσε ότι θα «κατεβάσει» δύο μοτοσικλέτες στο Τέξας. Ο Τζοάν Μιρ έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον άφησε εκτός Αργεντινής ενώ ο «μόνιμος» αντικαταστάτης του απόντα Μαρκ Μάρκεθ, ο Στέφαν Μπραντλ, θα βρίσκεται στη σέλα της δεύτερης εργοστασιακής RC213V.

To μήκους 5,51 χιλιομέτρων Circuit of the Americas έχει υπάρξει στο παρελθόν τόπος θριάμβου για ττη Repsol Honda, με τον Μαρκ Μάρκεθ να το κερδίζει σε επτά περιπτώσεις, καθώς ήταν αήττητος από το 2013 έως το 2018.

Ο Τζοάν Μιρ πέρασε τις ημέρες μεταξύ των αγώνων αναρρώνοντας από τον αντίκτυπο της βαριάς πτώσης του κατά τον πρώτο γύρο του αγώνα Σπριντ στην Αργεντινή. Ο Ισπανός είναι αποφασισμένος να έχει ένα Σαββατοκύριακο χωρίς προβλήματα για να συνεχίσει την προσαρμογή του στη Honda RC213V, με τα αγωνιστικά χιλιόμετρα το κλειδί για περαιτέρω βελτιώσεις. Το 2022 ο Mir πέτυχε τον ίδιο καλύτερο τερματισμό της χρονιάς, παίρνοντας την 4η θέση στο GP της Αμερικής.

