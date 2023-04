Ο επικεφαλής της Haas προειδοποιεί πως δεν πρέπει η F1 να προβεί σε αλλαγές που πηγαίνουν κόντρα στο DNA του σπορ για να βελτιωθεί το θέαμα.

Τις τελευταίες δεκαετίες στη Formula 1, όταν μία ομάδα είχε προβάδισμα έναντι των υπολοίπων γίνονταν αλλαγές ώστε το πλεονέκτημά της να μειωθεί. Από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα ήταν οι αλλαγές που έγιναν το 2021 στην αεροδυναμική των δαπέδων. Οι αλλαγές αυτές χαντάκωσαν ομάδες όπως η Mercedes-AMG, καθώς η αεροδυναμική τους φιλοσοφία επηρεάστηκε αρνητικά.

Το 2022 υιοθετήθηκαν νέοι τεχνικοί κανονισμοί στο σπορ, με τις Scuderia Ferrari και Red Bull Racing να έχουν το πάνω χέρι. Οι «ταύροι» ήταν όμως αυτοί που εξέλιξαν καλύτερα το μονοθέσιό τους κατά τη διάρκεια της σεζόν και απέκτησαν αγωνιστικό πλεονέκτημα. Το προβάδισμα της αυστριακής ομάδας συνεχίζεται και φέτος και είναι ακόμη μεγαλύτερο από πέρυσι.

Ήδη στα paddock έχουν ξεκινήσει οι πρώτοι ψίθυροι για το πώς θα μπορούσαν να αλλάξουν οι κανονισμοί, ώστε να μειωθεί το προβάδισμα της Red Bull Racing. Ωστόσο υπάρχουν και κάποιοι που διαφωνούν με το ενδεχόμενο να γίνουν αλλαγές, μόνο και μόνο για να δημιουργηθεί τεχνητά ανταγωνισμός. Ο επικεφαλής της Haas, Γκίνθερ Στάινερ, είναι ένας εξ’ αυτών.

«Το σπορ είναι το κύριο θέμα μας. Το σόου πρέπει να είναι δευτερεύον ζήτημα. Πιστεύω τα πράγματα θα βελτιωθούν από μόνα τους σύντομα. Ήδη έχουμε ωραία μάχη μπροστά ανάμεσα στους Μαξ Φερστάπεν και Σέρχιο Πέρεζ. Δεν πρέπει να γίνονται αλλαγές επειδή μία ομάδα είναι ταχύτερη από μία άλλη. Δεν είναι δίκαιο αυτό. Αν βρουν κάτι που είναι παράνομο, τότε πρέπει να αλλάξουν οι κανονισμοί. Η ασφάλεια επίσης είναι πάντα μία ανησυχία μας. Πρέπει να δούμε όμως στους επόμενους αγώνες τι πραγματικά συμβαίνει. Δεν πρέπει από τώρα να βγάζουμε συμπεράσματα», είπε ο Στάινερ στο Autosport.

Lewis Hamilton did not hold back in his Lap 1 defence! 💪#AusGP #F1 @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/n4uqNHnhLe