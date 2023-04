Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Haas στην F1, Γκίνθερ Στάινερ, θα πρέπει να περιμένουμε κάποια χρόνια ακόμα ώστε να δούμε γυναίκα οδηγό στο σπορ.

Είναι αλήθεια πως η πλειονότητα των οδηγών σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελείται από άνδρες, ωστόσο υπάρχουν πολλές γυναίκες που έχουν διακριθεί ανά τα χρόνια και έχουν σημειώσει αξιοσημείωτες διακρίσεις.

Η Formula 1 είναι ένα σπορ το οποίο έχει περισσότερα από 30 χρόνια να δει γυναίκα οδηγό στο grid. Τελευταία ήταν η Τζιοβάνα Αμάτι πίσω στο 1992, η οποία απέτυχε σε τρεις περιπτώσεις να προκριθεί σε Grand Prix ως οδηγός της Brabham. Έκτοτε, έχουμε δει γυναίκες οδηγούς να έχουν μπει στο τμήμα ακαδημιών ομάδων, ωστόσο καμία δεν έχει κάνει το μεγάλο βήμα.

In 1992 the Brabham team gained some press attention when they announced the highly talented Giovanna Amati to be one of their drivers. The Brabham BT60B wasn't the success for the team. At the end of 1992 the team folded. #RetroF1 #Formula1 #F1 #Formule1 #Brabham pic.twitter.com/9glHxMS1UV