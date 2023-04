Πρωτοφανή σκηνικά στον κόσμο της F1, καθώς η ανάγκη για αλλαγή στα τριήμερα που περιλαμβάνουν Αγώνες Σπριντ έφερε σε κοινή γραμμή τις ομάδες.

Oι πειραματισμοί των τριημέρων που περιλαμβάνουν Αγώνες Σπριντ συνεχίζονται στη Formula 1. Στο πλαίσιο του Grand Prix Αυστραλίας, διέρρευσε η πρόθεση του σπορ να προβεί σε αλλαγές στη δομή τους.

Τα τελευταία χρόνια το σπορ θέλει να κάνει πιο διαδραστικά με το κοινό τα αγωνιστικά τριήμερα. Για το λόγο αυτό υιοθετήθηκαν οι Αγώνες Σπριντ το 2021, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν έχουν κερδίσει την εκτίμηση οδηγών και θεατών.

Η νέα δομή τριημέρου δεν έχει τα αποτελέσματα που επιθυμεί η Formula 1 έως τώρα, και αυτό δημιούργησε ένα πρωτοφανές σκηνικό. Όλες οι ομάδες συμφώνησαν για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια να γίνουν αλλαγές για να βελτιωθεί η διεξαγωγή των τριημέρων που περιλαμβάνουν Αγώνες Σπριντ.

