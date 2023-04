Ο Βον Γκίτιν Τζούνιορ επιστρέφει στη Formula Drift και το γιορτάζει και με τη νέα Mustang.

Οι ιδιοκτήτες της νέας Mustang θα μπορούν να ντριφτάρουν σαν επαγγελματίες στην πίστα, καθώς η νέα έκδοση του διάσημου pony car φέρει χειρόφρενο ντριφτ! Στην εξέλιξή του συμμετείχε ο Βον Γκίτιν Τζούνιορ.

O 42χρονος Αμερικάνος επιστρέφει στη Formula Drift με μία Mustang RTR Spec 5-FD, την οποία έβαλε στην πίστα δίπλα στο μοντέλο παραγωγής. Και όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.

.@VaughnGittinJr Is back! RTR is ready to rock in @FormulaDrift with the 7th Gen Mustang, using the same skills in competition thar went into developing the ‘24 Mustang’s electronic drift brake. pic.twitter.com/NgXsScqZsp