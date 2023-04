Ο Νόρμαν Κρεγκ Μπρίντλοβ απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών – Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που έσπασε το φράγμα των 400, 500 και 600 μιλίων την ώρα στο έδαφος.

Την απώλεια του Νόρμαν Κρεγκ Μπρίντλοβ θρηνεί ο κόσμος της ταχύτητας. Ο επαγγελματίας οδηγός αγώνων και ρέκορντμαν ταχύτητας «έφυγε» ήσυχα στον ύπνο του – στο σπίτι του στην Καλιφόρνια – σε ηλικία 86 ετών.

Ο Μπρίντλοβ έγινε γνωστός για τα ρεκόρ ταχύτητας που σημείωσε στις Αλυκές του Μπόνβιλ, στη Γιούτα, οδηγώντας ειδικά οχήματα. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που έσπασε το φράγμα των 400 μιλίων την ώρα (644 χλμ/ώρα), των 500 μιλίων/ώρα (804 χλμ/ώρα) και 600 μιλίων/ώρα (965 χλμ/ώρα), τη δεκαετία του '60.

«Ήταν ένας αμερικάνικος θησαυρός. Με μεγάλη λύπη τον αποχαιρετούμε, όμως θυμόμαστε το θάρρος του να συνηγά ρεκόρ στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Τα όσα πέτυχε άγγιξαν πολλούς ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο», δήλωσε η σύζυγός του, Γιαντίρα Μπρίντλοβ.

Όταν έσπασε το φράγμα των 500 μιλίων/ώρα το 1964 (για την ακρίβεια ανέπτυξε ταχύτητα 526,28 μ/ώρα ή 847 χλμ/ώρα), ένα από τα αλεξίπτωτα ανάσχεσης ξεκόλλησε. Το «Spirit of America» συνέχισε για επιπλέον 8 χλμ. πριν χτυπήσει μία κολώνα τηλεφωνίας και καταλήξει σε λίμνη. Ο ίδιος όχι μόνο δεν σταμάτησε την προσπάθεια αλλά αντιμετώπισε το συμβάν με χιούμορ, όπως φαίνεται στο ακόλουθο βίντεο.

This is how we choose to remember Craig Breedlove... a guy who could crash into a lake at 400MPH and joke about it minutes later.



Wherever you are Craig, we know you're piecing together something that is terrifying to the rest of us. pic.twitter.com/vSGuUxd0X7