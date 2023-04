Έρευνα για το πώς βρέθηκαν θεατές μέσα στην πίστα του Άλμπερτ Παρκ, πριν την ολοκλήρωση του Grand Prix της F1, διεξάγει η FIA.

Να δώσουν εξηγήσεις για το περιστατικό – πρωτοφανές κατά τα τελευταία έτη – εισβολής θεατών σε πίστα Formula 1 πριν την ολοκλήρωση του αγώνα, κάλεσαν οι αγωνοδίκες τους διοργανωτές του αγώνα στο Άλμπερτ Παρκ της Μελβούρνης. Ως αιτία αναφέρεται η «εισβολή θεατών στην πίστα, πριν την ολοκλήρωση του Grand Prix Αυστραλίας».

Φωτογραφίες αλλά και βίντεο δείχνουν αρκετούς θεατές να έχουν μπει στην πίστα από ένα άνοιγμα στο φράχτη (το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόσβαση του προσωπικού ασφαλείας) και να... σουλατσάρουν την ώρα που τα μονοθέσια περνούν από δίπλα τους! Και αμέσως μετά κατακλύζουν την πίστα, ενώ βαρέα οχήματα προσπαθούν να απομακρύνουν ένα ακινητοποιημένο μονοθέσιο.

Fans are seen invading the track as the cars are still out on the circuit... 😬 pic.twitter.com/iI1dmg64Xv