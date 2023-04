Το τηλεοπτικό δίδυμο της Formula 1 αναλύει όλα όσα συνέβησαν στο άκρως επεισοδιακό Grand Prix της Αυστραλίας.

Το τρίτο Grand Prix του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1 πέρασε στην ιστορία, με τον Μαξ Φερστάπεν να κατακτά την πρώτη νίκη της καριέρας του στην Αυστραλία.

Ήταν ένα πραγματικά χαοτικό Grand Prix, με τρεις κόκκινες σημαίες κατά τη διάρκεια των 58 γύρων στο Άλμπερτ Παρκ. Με τους Λιούις Χάμιλτον και Φερνάντο Αλόνσο να πλαισιώνουν το οδηγό της Red Bull Racing, σε ένα βάθρο γεμάτο πρωταθλητές.

