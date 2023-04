Πανευτυχής ήταν ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 έπειτα από το πρώτο του βάθρο στη φετινή αγωνιστική σεζόν.

Η Mercedes-AMG κατάφερε να μετουσιώσει τη δυναμική εμφάνιση στις κατατακτήριες δοκιμές σε βάθρο στο Grand Prix Αυστραλίας. Παρά την εγκατάλειψη του Τζορτζ Ράσελ από κινητήρα, ο Λιούις Χάμιλτον είχε εξαιρετικό ρυθμό δεδομένης της δυναμικότητας της W14.

Ο Βρετανός κράτησε πίσω του τον Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin στους χαοτικούς 58 γύρους στο Άλμπερτ Παρκ και τερμάτισε στη 2η θέση. Μετά το τέλος του αγώνα, ο πολυπρωταθλητής ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις: «Ο Τζορτζ σήμερα ήταν πολύ άτυχος. Πήραμε βαθμούς σήμερα, είναι φανταστικό. Δεν περίμενα να είμαι 2ος, είμαι ευγνώμων γι’ αυτό».

First podium of the year. Feels good. But let’s keep pushing. 💪 pic.twitter.com/Oqxs3CMXqa