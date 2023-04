Δείτε την εντυπωσιακή προσπάθεια που έφερε τον Αυστριακό σε θέση ισχύος ενόψει του GP της F1 στην Αυστραλία.

Ο Μαξ Φερστάπεν επιβλήθηκε στη μάχη των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix Αυστραλίας, τρίτου γύρου του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1.

A first pole Down Under for @Max33Verstappen 🙃#AusGP #F1 pic.twitter.com/5Uq78LZAx2