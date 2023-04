Πολύ χαρούμενος με την επίτευξη της pole position στο Άλμπερτ Παρκ ήταν ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος στοχεύει σε μία ακόμη νίκη στην F1.

Παρά τον πρωτοφανή για τα φετινά δεδομένα ανταγωνισμό, ο Μαξ Φερστάπεν επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Αυστραλίας. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing σημείωσε την ταχύτερη επίδοση και πήρε την 22η pole position της καριέρας του.

Η καλύτερη προσπάθειά του ήρθε στο τέλος της διαδικασίας και ξεπέρασε για δύο δέκατα του δευτερολέπτου τις Mercedes-AMG των Τζορτζ Ράσελ και Λιούις Χάμιλτον. O teammate του, Σέρχιο Πέρεζ, δεν θα μπορέσει να τον ανταγωνιστεί, καθώς είχε έξοδο στο Q1 και θα ξεκινήσει τελευταίος.

Μετά το τέλος του Q3, o παγκόσμιος πρωταθλητής εστίασε στην καλύτερη επίδοσή του και στα ελαστικά: «Ο τελευταίος γύρος ήταν πολύ καλός. Όλο το τριήμερο έως τώρα ήταν δύσκολο να φέρω τα ελαστικά στην κατάλληλη θερμοκρασία για να πιέσω. Το κατάφερα στο Q3. Είμαι πολύ χαρούμενος με το γύρο μου και φυσικά είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι στην pole position. Ανυπομονώ πραγματικά για τον αυριανό αγώνα».

