Μετά τα προβλήματα στην τοποθέτηση των μονοθεσίων της F1 στις εκκινήσεις, η παγκόσμια ομοσπονδία ανέλαβε δράση.

Στους δύο πρώτους αγώνες του 2023, είδαμε παρόμοια ατοπήματα στις εκκινήσεις. Στην πρεμιέρα του Μπαχρέιν ο Εστεμπάν Οκόν τοποθέτησε λανθασμένα την Alpine A523 στο grid box και το ίδιο έκανε στη Σαουδική Αραβία με την Aston Martin AMR23 ο Φερνάντο Αλόνσο.

Αμφότεροι έλαβαν ποινές 5 δευτερολέπτων οι οποίες κατά σύμπτωση, οδήγησαν και στις δύο περιπτώσεις σε περαιτέρω ποινές. Ένας ακόμα κοινός παρονομαστής ήταν πως οι δύο οδηγοί είχαν κοινή άποψη για την αιτία του προβλήματος.

«Δεν μπορείς να δεις καλά από αυτά τα μονοθέσια, ειδικά στο grid. Μπορείς να έχεις την κίτρινη γραμμή ως σημείο αναφοράς αλλά και πάλι δεν είναι εύκολο», είχε πει ο Οκόν μετά τον αγώνα του Σακχίρ.

Η παγκόσμια ομοσπονδία μηχανοκίνητου αθλητισμού δεν έμεινε άπραγη. Προχώρησε λοιπόν σε δύο πρώτα βήματα ενόψει του Grand Prix Αυστραλίας, που διεξάγεται στις 8 το πρωί της Κυριακής.

Το πρώτο ήταν να αυξήσει το πλάτος των grid boxes κατά 20 εκατοστά και το δεύτερο να διευρύνει σημαντικά το μήκος της κίτρινης γραμμής που αποτελεί το σημείο αναφοράς για τους οδηγούς. Δείτε περισσότερα στο video που ακολουθεί...

