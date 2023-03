Επιστροφή στην αγωνιστική δράση για τον κόσμο της F1, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να επισκέπτεται την Αυστραλία και την πίστα του Άλμπερτ Παρκ.

Ο τρίτος αγώνας του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, είναι το Grand Prix Αυστραλίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 31 Μαρτίου με 2 Απριλίου. Ομάδες και οδηγοί ταξιδεύουν… down under, στη χώρα των καγκουρό, ένα σταθμό που απολαμβάνουν σε κάθε τους επίσκεψη. Παρά το πολύ πρωινό ξύπνημα που μας περιμένει, η δράση αναμένεται να μας αποζημιώσει για την έλλειψη ύπνου.

Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί στο σιρκουί του Άλμπερτ Παρκ. Πρώτη φορά είδαμε τη διαδρομή στη Formula 1 το 1996, με τον Ντέιμον Χιλ να κερδίζει για λογαριασμό της Williams. Τα τελευταία χρόνια, πραγματοποιήθηκαν μεγάλες αλλαγές στην πίστα, με το δεύτερο κομμάτι της να αλλάζει σημαντικά. Αφαιρέθηκαν δύο στροφές και αντικαταστάθηκαν από ένα τομέα στον οποίο τα μονοθέσια κινούνται με τέρμα γκάζι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη πολύ υψηλών ταχυτήτων. Πλέον, το μήκος της είναι 5.278 μέτρα και την Κυριακή στο Grand Prix οι οδηγοί θα διανύσουν 58 γύρους. Νικητής το 2022 ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, o οποίος σημείωσε και το ρεκόρ πίστας με χρόνο 1:20,260.

Schumacher ⚔️ Montoya What a great battle from 2002! 👏 #AusGP #F1

Η Red Bull Racing οδεύει στο τρίτο αγωνιστικό τριήμερο της σεζόν με πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων της. Μάλιστα, για πρώτη φορά στην ιστορία της έκανε το 1-2 στα δύο πρώτα Grand Prix αγωνιστικής σεζόν. Toν πρώτο αγώνα στο Μπαχρέιν, τον κέρδισε ο Μαξ Φερστάπεν, ενώ τον δεύτερο στη Σαουδική Αραβία ο Σέρχιο Πέρεζ.

Αυτό δεν σημαίνει πως οι Aston Martin, Ferrari και Mercedes-AMG δεν θα προσπαθήσουν να εκτοπίσουν τους «ταύρους» από την κορυφή. Όλες τους έχουν διαφορετικούς στόχους, με τον κορυφαίο στη λίστα να είναι η αγωνιστική βελτίωση.

The perfect start in Melbourne ✨



On their racing debut in 2009, Brawn GP secured a 1-2 👊#AusGP #F1 pic.twitter.com/EA2SBrZDuT