Δύο πρώην πρωταθλητές της F1 πήραν μέρος στον αγώνα του NASCAR στο Τέξας και όχι μόνο δυσκολεύτηκαν αλλά κατάφεραν να συγκρουστούν μεταξύ τους.

Ο πρώτος αγώνας του NASCAR σε πίστα (road course) για το 2023 πραγματοποιήθηκε στο Τέξας. Μετά από πέντε μάχες σε οβάλ διαδρομές, η δράση μεταφέρθηκε στο γνωστό από την F1 Circuit of the Americas του Όστιν, για 75 γύρους δράσης.

Στον αγώνα συμμετείχαν πρώην δύο παγκόσμιοι πρωταθλητές της Formula 1, o Κίμι Ράικονεν και ο Τζένσον Μπάτον. Ο Φινλανδός είχε αγωνιστεί ξανά στο κορυφαίο αμερικανικό πρωτάθλημα, ενώ ο Βρετανός έκανε το ντεμπούτο του. Αμφότεροι δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα στον αγώνα, ο οποίος οδηγήθηκε τρεις φορές σε παράταση λόγω πολλαπλών ατυχημάτων.

Οι περισσότερες συγκρούσεις έγιναν στην πολύ απότομη και κλειστή στροφή 1. Οι επαφές μεταξύ των αγωνιστικών αυτοκινήτων στις επανεκκινήσεις ήταν συνεχείς και πολλοί κατέληξαν για επισκευές στα pit. Μάλιστα, οι Ράικονεν και Μπάτον είχαν και μεταξύ τους σύγκρουση!

Ο Φινλανδός που αγωνίστηκε με την Trackhouse Racing και τερμάτισε 29ος, ανέφερε: «Δεν ήταν τόσο άσχημος αγώνας. Ήμασταν άτυχοι με τις συγκρούσεις. Δυστυχώς, είχαμε ξεμείνει από ελαστικά. Είναι κρίμα, γιατί ήμασταν στις μπροστά θέσεις της κατάταξης, αλλά βρεθήκαμε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή. Προσπαθούσα να μην μπλέξω με τους άλλους οδηγούς, αλλά κάθε φορά κάποιος άλλος είχε σταματήσει στην πίστα».

Craziness on the restart results in another caution. pic.twitter.com/3YtTe2pQfc — NASCAR (@NASCAR) March 26, 2023

Ο Μπάτον από τη μεριά του, ήταν πιο τυχερός και κατάφερε να τερματίσει στη 18η θέση, ωστόσο δυσκολεύτηκε κι αυτός: «Ήταν ιδιαίτερα συναισθηματικός αγώνας. Στην αρχή του αγώνα ήμουν πολύ κακός, ήταν ντροπιαστικό. Έλεγα στους μηχανικούς μου πως ήθελα φρέσκα ελαστικά και αέρα. Ο ρυθμός μου έπειτα ήταν καλός και σταθερός. Έκανα προσπεράσεις και αυτό μου άρεσε. Οι αλλαγές που κάναμε στο αυτοκίνητο δεν δούλεψαν, είχα υπερστροφή. Επίσης σε μία επανεκκίνηση, ο Κίμι με χτύπησε με δύναμη. Οι τελευταίες επανεκκινήσεις μου άρεσαν γιατί έκανα προσπεράσεις. Παραλίγο όμως να σταματήσω από τον αγώνα λόγω θερμοπληξίας. Πίστευα πως θα λιποθυμήσω. Δύο φορές που πήγα στα pits, μου έβαλαν οι μηχανικοί πάγο και μου έδωσαν πολύ νερό για να δροσιστώ. Πρέπει να ήπια επτά με οκτώ μπουκάλια νερό κατά τη διάρκεια του αγώνα».

Ακούστε παρακάτω το μήνυμα του Μπάτον στην ομάδα του, μετά το τέλος του αγώνα.

.@JensonButton had plenty to say after the race Sunday. pic.twitter.com/NnW7nH9uiG — NASCAR (@NASCAR) March 28, 2023

Νικητής του αγώνα στο Τέξας, αναδείχθηκε ο Τάιλερ Ρέντικ της ομάδας 23XI, στην οποία συνιδιοκτήτης είναι ο θρύλος του NBA, Μάικλ Τζόρνταν.

Φωτογραφίες: fansofkr/Twitter