Σαν Σήμερα: Το «θαύμα» του Μπάτον στην Αυστραλία

Κάθε μέρα είναι ευκαιρία να κάνουμε «βουτιά» στην ιστορία της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας.

Στο σημερινό ταξίδι μας στο παρελθόν, θα μάθουμε τι έγινε στον πρώτο αγώνα της Formula 1 στο Λονγκ Μπιτς και στο GP Βραζιλίας του 1993. Επίσης, θυμόμαστε τον «άθλο» του Τζένσον Μπάτον στην Αυστραλία και ένα αδικοχαμένο ταλέντο των αγώνων ταχύτητας. Διαβάστε τι έγινε, Σαν Σήμερα, 28/3, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1952, γεννήθηκε ο πολλά υποσχόμενος Βρετανός οδηγός, Τόνι Μπράις. Πρωταθλητής στην F3 και τη Formula Atlantic, ο Μπράις υπήρξε προστατευόμενος του θρύλου Γκρέιαμ Χιλ και το 1975 προβιβάστηκε στη Formula 1 και την ομώνυμη ομάδα του Αυστραλού. Αγωνίστηκε σε 10 Grand Prix και βαθμολογήθηκε με μια 6η θέση στο GP Σουηδίας. Δυστυχώς, τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς σκοτώθηκε σε ένα αεροπορικό δυστύχημα, μαζί με τον Χιλ και άλλα τέσσερα στελέχη της ομάδας, καθώς επέστρεφαν από δοκιμές στο γαλλικό σιρκουί Πολ Ρικάρ.

Σαν σήμερα το 1976, το αμερικανικό σιρκουί πόλης του Λονγκ Μπιτς, φιλοξένησε για πρώτη φορά αγώνα της Formula 1. Το αγωνιστικό τριήμερο μονοπωλήθηκε από την Ferrari του Κλέι Ρεγκατσόνι, ο οποίος εκκίνησε από την pole position, ηγήθηκε στον αγώνα διάρκειας 80 γύρων και κατέκτησε τη νίκη, καταγράφοντας παράλληλα και τον ταχύτερο γύρο. Αυτό ήταν το πρώτο και μοναδικό «Grand Chelem» στην καριέρα του Ελβετού.



Το τραχύ οδόστρωμα της πίστας καταπονούσε πολύ τα μονοθέσια και μόλις 5 οδηγοί τερμάτισαν στον ίδιο γύρο. Κορυφαίο στιγμιότυπο του Grand Prix ήταν η σύγκρουση ανάμεσα στους Πατρίκ Ντεπαγιέ και Τζέιμς Χαντ που βρίσκονταν στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Ο Βρετανός εγκατέλειψε ενώ ο Γάλλος ανέκαμψε για να τερματίσει στην τρίτη θέση, με την κοκορομαχία να συνεχίζεται και μετά το πέρας του αγώνα.

Σαν σήμερα το 1993, η Βραζιλία φιλοξένησε τον δεύτερο αγώνα της σεζόν στη Formula 1. Ο πρώτος γύρος του αγώνα στιγματίστηκε από τη σύγκρουση των Μίκαελ Αντρέτι και Γκέρχαρντ Μπέργκερ, οι οποίοι ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν. Λίγους γύρους αργότερα, μια ξαφνική νεροποντή έπληξε την πίστα του Ιντερλάγκος, με τα πολλαπλά ατυχήματα να προκαλούν την πρώτη είσοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας στη μοντέρνα εποχή του σπορ.



Νικητής αναδείχθηκε ο αείμνηστος Άιρτον Σένα, ο οποίος, παρά την ποινή που είχε, σημείωσε την 100η νίκη της McLaren στη Formula 1. Ο Ντέιμον Χιλ της Williams τερμάτισε δεύτερος, στο παρθενικό βάθρο της καριέρας του, με τρίτο τον Μίκαελ Σουμάχερ της Benetton.

They are practically religious cadres. There are many places where fans burst onto the track immediately after the finish to touch the hot cars of their idols, but there was no such madness as in 1993 in #Brazil, neither in #Silverstone, nor in #Monza #F1 #Senna pic.twitter.com/SZFvVqwRvs