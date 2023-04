O Ισπανός οδηγός είναι τόσο ενθουσιασμένος με τη φόρμα της βρετανικής ομάδας στο φετινό πρωτάθλημα της F1, που τη συνέκρινε με ένα… θαύμα του παρελθόντος.

Το 2009, ο κόσμος της Formula 1 έμεινε άναυδος από μία ομάδα-έκπληξη, που άλλαξε τα δεδομένα. Η Brawn GP, «αναδύθηκε» από τις στάχτες της Honda και κατάφερε να κερδίσει, τόσο το πρωτάθλημα οδηγών, όσο και εκείνο των κατασκευαστών.

Για πολλούς, το επίτευγμα αυτό θεωρείται ένα «θαύμα» της σύγχρονης εποχής του κορυφαίου μηχανοκίνητου σπορ. Η επιτυχία της ομάδας του Ρος Μπρον ήρθε σε μία σεζόν στην οποία οι κανονισμοί της Formula 1 άλλαξαν σημαντικά.

Ο Φερνάντο Αλόνσο μετακόμισε φέτος στην Aston Martin. H βρετανική ομάδα ήταν στην ουρά του grid την περασμένη χρονιά. Στη φετινή σεζόν όμως, δίχως να έχουν αλλάξει δραματικά οι κανονισμοί, μετρά τρία βάθρα, δια χειρός του Ισπανού, σε ισάριθμα Grand Prix.

Σε δηλώσεις που έκανε στο F1.com, o Αλόνσο παρομοίασε την πρόοδο της Aston Martin με το «θαύμα» της Brawn GP: «Έχουμε δει ομάδες να βελτιώνονται πολύ από σεζόν σε σεζόν. Η Ferrari το 2020 δεν ήταν πουθενά και το 2022 διεκδίκησε το πρωτάθλημα, ή τουλάχιστον κέρδισαν αγώνες στο ξεκίνημα της χρονιάς. Έκαναν τεράστιο βήμα. Υπήρξε επίσης και η Brawn GP, ήταν κάτι φανταστικό. Δίχως όμως να αλλάζουν οι κανονισμοί, η πρόοδος της Aston Martin είναι πιθανότατα η μεγαλύτερη που έχουμε δει. Για τους άλλους, λόγω και του cost cap είναι κάτι το πολύ δύσκολο. Έχουμε στην ομάδα πολύ ταλαντούχους ανθρώπους. Μέχρι τώρα είναι ένα εξαιρετικό ξεκίνημα στη σεζόν. Ελπίζω αυτό να είναι μόνο η αρχή».

