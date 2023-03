Ιδιαίτερα χαρούμενος ήταν ο Μεξικανός οδηγός της Red Bull Racing μετά τη νίκη του στον αγώνα της F1 στην Τζέντα.

Το Grand Prix Σαουδικής Αραβίας είχε έναν πρωταγωνιστή και αυτός ήταν ο Σέρχιο Πέρεζ. Ο Μεξικανός μετουσίωσε την pole position σε νίκη και επιβεβαίωσε πως στα σιρκουί πόλης είναι «μαέστρος». Για να κερδίσει έπρεπε να κρατήσει πίσω του τον teammate του, Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος ανέκαμψε από τη 15η θέση, αλλά δεν κατάφερε να διεκδικήσει τη νίκη.

Μετά το πέσιμο της καρό σημαίας, ο Πέρεζ ήταν περιχαρής για την εμφάνισή του, όμως εμφανώς καταπονημένος για την υπερπροσπάθεια που κατέβαλε. Στις πρώτες του δηλώσεις ανέφερε.

«Ήταν πιο δύσκολα απ’ ότι περίμενα. Το Αυτοκίνητο Ασφαλείας πήγε να μου πάρει και πάλι τη νίκη. Όμως δεν έγινε αυτή τη φορά. Μου "έκλεψαν" τη νίκη πέρυσι. Η ομάδα σήμερα έκανε φανταστική δουλειά, δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά κατά τη διάρκεια του τριημέρου, είχαμε πολλά μηχανικά προβλήματα. Είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτούς και η νίκη είναι ένας λόγος να πανηγυρίσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μεξικανός έχασε την ευκαιρία να προηγηθεί στο πρωτάθλημα, καθώς ο Φερστάπεν έκανε τον ταχύτερο γύρο. Όμως κρατάει από την Τζέντα κάτι πολύ σημαντικό για τον ίδιο: «Συνεχίζουμε να παλεύουμε σκληρά. Το σημαντικό ήταν πως σήμερα ήμουν το ταχύτερο μονοθέσιο και είμαι πολύ ευχαριστημένος με αυτό».

Για τη χαμένη θέση στην εκκίνηση από τον Φερνάντο Αλόνσο, πρόσθεσε: «Έχουμε δουλειά να κάνουμε εκεί. Αλλάξαμε λίγο τις διαδικασίες και έχουμε πράγματα να βελτιώσουμε για να κάνουμε καλύτερες εκκινήσεις στο μέλλον».

LET'S GO. VAMOS. 🏆 @SChecoPerez WINS the #SaudiArabianGP 🇸🇦 making this the 5th Grand Prix victory of his career. pic.twitter.com/kQqu514dlt