Ο Ισπανός οδηγός της Aston Martin δήλωσε αισιόδοξος για τον αγώνα, στον οποίο θα εκκινήσει από τη 2η θέση.

Το 2023 ξεκίνησε καλά για τον Φερνάντο Αλόνσο και την Aston Martin στο Μπαχρέιν και συνεχίζεται ακόμα καλύτερα στην Τζέντα. Ο αειθαλής Ισπανός σημείωσε τον 3ο χρόνο στην κατατακτήρια περίοδο του GP Σαουδικής Αραβίας αλλά θα εκκινήσει τον αγώνα από τη 2η θέση, δίπλα στον poleman Σέρχιο Πέρεζ, λόγω της ποινής 10 θέσεων του Σαρλ Λεκλέρ. Ο Αλόνσο μετά το τέλος της περιόδου δεν έκρυψε την ικανοποίησή του ούτε την αισιοδοξία του, αφού η AMR23 τα πάει καλύτερα στον αγώνα από τις κατατακτήριες και ελπίζει να παλέψει για τη νίκη αύριο.

