Σαν Σήμερα: Ο «χορός» του Σουμάχερ στη βροχή της Μαλαισίας

Γεμάτο με σπουδαία γεγονότα από τον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι το «ρεπερτόριο» του Σαν Σήμερα.

Σήμερα όλα τα κορυφαία πρωταθλήματα και αγώνες του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν την τιμητική τους. Στο… μενού περιλαμβάνονται αγώνες της Formula 1, του WRC, του MotoGP και του διάσημου Σίπρινγκ.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 18/3, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1938, γεννήθηκε ένας εκ των πρώτων «Ιπτάμενων Φινλανδών» των ράλλυ - ο Τίμο Μάκινεν. Η καριέρα του είχε ήδη ξεκινήσει πολύ πριν καθιερωθεί το πασίγνωστο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC), στα τέλη των 1950s, με τον Μάκινεν να κάνει πολλές μαγικές εμφανίσεις, όπως αυτή στο Ράλλυ Χιλίων Λιμνών το 1967. Μετά την θέσπιση του WRC το 1973, ο Φινλανδός ξεκίνησε να πετυχαίνει εντυπωσιακά ρεκόρ. Έγινε ο πρώτος οδηγός που κατέκτησε νίκη στο ίδιο event για τρεις σερί χρονιές, επικρατώντας στο Ράλλυ Μεγάλης Βρετανίας στο διάστημα 1973-1975. Στέφθηκε νικητής και στην πατρίδα του στο πλαίσιο του WRC, κερδίζοντας το Ράλλυ Χιλίων Λιμνών του 1973. Όλες του οι νίκες σημειώθηκαν με τη Ford.

Σαν σήμερα το 1973, ολοκληρώθηκε το πρώτο Ράλλυ Πορτογαλίας για το WRC. Το event μονοπωλήθηκε από την ομάδα της Alpine, η οποία έκανε το 1-2 με τα A110 των Ζαν-Λου Τεριέ και Ζαν-Πιέρ Νικολά. Ο κύριος ανταγωνιστής της, η Fiat, είχε ένα εφιαλτικό ράλλυ, διότι κανένας από τους τρεις βασικούς οδηγούς της δεν τερμάτισε. Την τρίτη θέση του βάθρου κατέλαβε ο Φραντσίσκο Ρομαοζίνιο.

Σαν σήμερα το 1977, ο Βραζιλιάνος ήρωας της Formula 1, Κάρλος Πάτσε, σκοτώθηκε σε δυστύχημα με αεροπλάνο στην πόλη Μαριπόρα κοντά στο Σάο Πάολο, σε ηλικία μόλις 32 ετών. Εμφανίστηκε σε 73 Grand Prix με τις ομάδες των March, Surtees και Brabham σημειώνοντας μία νίκη στην καριέρα του - στο GP Βραζιλίας του 1975. Επίσης, το 1973 μοιράστηκε μια Ferrari 312PB με τον Αρτούρο Μερτσάριο στις 24 Ώρες Λε Μαν και τερμάτισαν στη δεύτερη θέση. Η πίστα του Ιντερλάγκος μετονομάστηκε προς τιμήν του το 1985.

Σαν σήμερα το 1978, η Dick Barbour Racing σημείωσε την πρώτη από τις τρεις συνεχόμενες νίκες της στις 12 Ώρες του Σίμπρινγκ, για το πρωτάθλημα IMSA GT. Το πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο αντιμετώπισε προβλήματα κι έτσι οι Μπράιαν Ρέντμαν, Τσαρλς Μέντες και Μπομπ Γκάρετσον με τη #9 ήταν αυτοί που βρέθηκαν στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου.

Σαν σήμερα το 1989, η Nissan κατέγραψε την πρώτη της νίκη στις 12 Ώρες του Σίμπρινγκ. Συγκεκριμένα, επικράτησε μέσω της ομάδας Electramotive Engineering και του #83 GTP ZX-Turbo, το οποίο μοιράστηκαν οι Τζεφ Μπράμπαμ, Τσιπ Ρόμπινσον και Άρι Λούγεντικ.

Σαν σήμερα το 1995, η Ferrari κατέγραψε μια ιστορική νίκη στις 12 Ώρες του Σίμπρινγκ καθώς επικράτησε στον διάσημο αγώνα αντοχής για πρώτη φορά μετά από 23 χρόνια. Το επίτευγμα σημειώθηκε χάρη στη #3 Ferrari 333 SP της Scandia Motorsports, με τους Φέρμιν Βέλεζ, Έρικ Βαν Ντε Πέλε και Άντι Έβανς.

Σαν σήμερα το 2000, η Audi έγραψε ιστορία καθώς έκανε το 1-2 στις 12 Ώρες του Σίμπρινγκ για το ALMS, ξεκινώντας έτσι με το δεξί μία από τις πιο επιτυχημένες σεζόν της στους αγώνες αντοχής. Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν για τα δύο επαναστατικά R8 της γερμανικής ομάδας, με ατύχημα στις κατατακτήριες δοκιμές και κλατάρισμα ελαστικού στον αγώνα, το #78 πήρε τελικά την καρό σημαία μετά από 360 γύρους με οδηγούς τους Τομ Κρίστενσεν, Φρανκ Μπιέλα και Εμανουέλε Πίρο.

Σαν σήμερα το 2001, έλαβε χώρα το Grand Prix Μαλαισίας, το οποίο έχει μείνει στην ιστορία για την ασύλληπτη νεροποντή που έπληξε την πίστα της Σεπάντκ στους πρώτους γύρους. Το χάος που προκλήθηκε ανακάτεψε για τα καλά την κατάταξη, με τα μονοθέσια να παρατάσσονται πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας μέχρι να στεγνώσει η πίστα. Η Scuderia Ferrari, αν και υπήρξε ένα από τα πολλά θύματα της βροχής, εκμεταλλεύτηκε την υπεροχή των ελαστικών της Bridgestone και βρέθηκε ξανά στην πρωτοπορία, κάνοντας το 1-2 με τους Μίκαελ Σουμάχερ και Ρούμπενς Μπαρικέλο.



Ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ της McLaren συμπλήρωσε το βάθρο, ενός αγώνα στον οποίο ξεχώρισε ο Γιος Φερστάπεν. Ο Ολλανδός της Arrows αναρριχήθηκε στην 6η θέση στον πρώτο γύρο έχοντας εκκινήσει 18ος και αξιοποίησε την ταχύτητά του στη βροχή για να βρεθεί μέχρι και δεύτερος. Η βελτίωση των συνθηκών τον κατέστησε έρμαιο των πιο γρήγορων μονοθεσίων και τελικά τερμάτισε 7ος, εκτός βαθμών.

MALAYSIA 2001 🇲🇾 A wet weather classic, won by the legendary Michael Schumacher Want to watch it in full online? Twitter vote coming up 🗳 pic.twitter.com/EmikGRs26X

Σαν σήμερα το 2006, η Audi συνέχισε το σερί της στις 12 Ώρες του Σίμπρινγκ, κερδίζοντας για έβδομη συνεχόμενη χρονιά. Το 2006 αποφάσισε να καινοτομήσει κατεβάζοντας τον διάδοχο του R8: ένα πρωτότυπο LMP1 με κινητήρα diesel V12, το R10 TDI. Παρόλο που ήταν σημαντικά ταχύτερη των ανταγωνιστών, η γερμανική ομάδα είδε το #1 R10 να εγκαταλείπει ύστερα από έξοδο του Φρανκ Μπιέλα και επακόλουθα μηχανικά προβλήματα. Ωστόσο, ο αγώνας κύλησε ομαλότερα για το #2 που τελικά κατέκτησε και τη νίκη με τους Τομ Κρίστενσεν, Ρινάλντο Καπέλο και Άλαν ΜακΝις.

Σαν σήμερα το 2007, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Αυστραλίας για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Formula 1. Έπειτα από μία επιβλητική εμφάνιση, νικητής αναδείχθηκε ο Κίμι Ράικονεν, στο ντεμπούτο του με τη Scuderia Ferrari.



Ο αγώνας είναι επίσης γνωστός για το εντυπωσιακό ντεμπούτο του Λιούις Χάμιλτον στη Formula 1, με τον Βρετανό να ανεβαίνει στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Έτσι, έγινε ο πρώτος οδηγός που ανέβηκε στο βάθρο στον πρώτο του αγώνα, μετά το 1996 και τον Ζακ Βιλνέβ.

Σαν σήμερα το 2012, πραγματοποιήθηκε το GP Αυστραλίας, στο οποίο στέφθηκε νικητής ο Τζένσον Μπάτον. Ο Βρετανός έκανε καλή εκκίνηση και πήρε την πρωτοπορία από τον teammate του, Λιούις Χάμιλτον, διατηρώντας την έως το τέλος.



Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Σεμπάστιαν Φέτελ της Red Bull Racing, με τον τρίτο Χάμιλτον να κρατά πίσω του τον ταχύτερο Μαρκ Ουέμπερ.

Σαν σήμερα το 2017, οι 12 Ώρες του Σίμπρινγκ υποδέχτηκαν για πρώτη φορά τα αγωνιστικά DPi στη νέα μεγάλη κατηγορία του IMSA , που επέτρεπε συμμετοχή σε πρωτότυπα με σχεδιαστική φιλοσοφία και κινητήρες από εταιρείες αυτοκινήτων. Η Cadillac αποδείχθηκε πολύ ταχύτερη στη διάσημη πίστα της Φλόριντα και κυριάρχησε, κάνοντας το 1-2-3 στη γενική κατάταξη.



Η Wayne Taylor Racing, νικήτρια στις 24 ώρες της Ντεϊτόνα λίγες εβδομάδες νωρίτερα, κέρδισε ξανά, με τους αδερφούς Τζόρνταν και Ρίκι Τέιλορ, οι οποίοι πλαισιώθηκαν από τον Βρετανό Άλεξ Λιν. Το #10 Cadillac ξεπέρασε για 13,6 δευτερόλεπτα το #5 Cadillac της Action Express Racing.

Σαν σήμερα το 2018, η αυλαία της νέας σεζόν του MotoGP άνοιξε με ένα εντυπωσιακό photo finish, στο νυχτερινό Grand Prix Κατάρ και την πίστα του Λουσέιλ. Ο Αντρέα Ντοβιτσιόζο κατάφερε να κερδίσει στο νήμα τον Μαρκ Μάρκεθ, με τη διαφορά τους στα στα 0,027 δευτερόλεπτα. Ελάχιστα μέτρα πιο πίσω τερμάτισε ο Βαλεντίνο Ρόσι και συμπλήρωσε το βάθρο.

Relive the best moments from the 2018 #MotoGP opening race in Qatar! 🔥



Watch how the fight for the victory went down to the chequered flag 🏁#BlackFriday offer 💸 Enjoy the full 2018 season for only €1! Subscribe now ➡️ https://t.co/14l3GJM7zr pic.twitter.com/N7bAN1MKnw