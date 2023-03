Σαν Σήμερα: Η τελευταία νίκη του Ράικονεν στη Formula 1

Ποια είναι τα πιο σημαντικά γεγονότα που έγιναν Σαν Σήμερα στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού; Ακολουθεί η απάντηση.

Η σημερινή μας εξόρμηση στα γεγονότα του παρελθόντος, περιλαμβάνei έξι στάσεις στο Σίμπρινγκ για το θρυλικό αγώνα των 12 ωρών. Επιπλέον στον κόσμο της Formula 1 θα μάθουμε για τρεις αγώνες, συμπεριλαμβανομένου της σκανδαλώδους εύνοιας προς τον Μίκαελ Σουμάχερ. Επίσης, κάνουμε σύντομη στάση στην Αυστραλία για τον πρώτο αγώνα του Indycar στο Σέρφερς Πάρανταϊς.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 17/3, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1979, η Porsche κυριάρχησε στις 12 Ώρες του Σίμπρινγκ, κάνοντας το 1-2-3-4 με τη διάσημη 935. Η Dick Barbour Racing ήταν εκείνη που κυριάρχησε, καταλαμβάνοντας τις θέσεις 1, 3 και 4.

Σαν σήμερα το 1990, ολοκληρώθηκε ένας αμφίρροπος αγώνας 12 Ωρών του Σίμπρινγκ, για το πρωτάθλημα IMSA GTP. Έξι διαφορετικά αυτοκίνητα βρέθηκαν στην πρωτοπορία, με την κορυφή να αλλάζει χέρια συνολικά 19 φορές.



Για πρώτη φορά στην ιστορία του event, οι πρώτοι τρεις τερμάτισαν στον ίδιο γύρο. Εν τέλει η Nissan ήταν αυτή που επικράτησε κάνοντας το 1-2 με τους Μπομπ Ερλ και Ντέρελ Ντέιλι. Στην 3η θέση ήταν η Jaguar των Γιαν Λάμερς, Ντέιβι Τζόουνς και Άντι Ουάλας.

Σαν σήμερα το 1991, το σιρκουί πόλης του Σέρφερς Πάρανταϊς στην Αυστραλία φιλοξένησε για πρώτη φορά αγώνα του πρωταθλήματος Indycar.



Νικητής αναδείχθηκε ο Τζον Αντρέτι έπειτα από μια εντυπωσιακή μάχη, κερδίζοντας για πρώτη φορά στο θεσμό. Στο βάθρο των πλαισίωσαν οι Μπόμπι Ρέιχαλ και Ρικ Μίαρς.

Σαν σήμερα το 1996, οι 12 Ώρες του Σίμπρινγκ κατακτήθηκαν για πρώτη φορά από αμερικανικό κατασκευαστή μετά το 1969. Μετά τη Ford και το GT40 27 χρόνια νωρίτερα, οι ΗΠΑ επέστρεψαν στο πρώτο σκαλί του βάθρου στο διάσημο αγώνα αντοχής της Φλόριντα, με την Oldsmobile και την Riley & Scott. Το #4 αγωνιστικό οδήγησαν οι Ουέιν Τέιλορ, Τζιμ Πάτσε και Έρικ Βαν Ντε Πέλε.

Σαν σήμερα το 2002, έλαβε χώρα το Grand Prix Μαλαισίας στην πίστα της Σεπάνγκ, δεύτερος σταθμός της σεζόν στη Formula 1. Ο πρώτος γύρος στιγματίστηκε από ένα αμφιλεγόμενο συμβάν. Ο Μίκαελ Σουμάχερ ήρθε αντιμέτωπος με πολλή υποστροφή και έπεσε πάνω στον Χουάν Πάμπλο Μοντόγια, ο οποίος επιχειρούσε να προσπεράσει από την εξωτερική στην πρώτη στροφή. Παρόλο που η ευθύνη ήταν ξεκάθαρα του Γερμανού, οι αγωνοδίκες παραδόξως επέβαλαν ποινή διέλευσης στον Κολομβιανό οδηγό της Williams, προκαλώντας πληθώρα αντιδράσεων.



Όλα έδειχναν πως ο Ρούμπενς Μπαρικέλο όδευε προς τη νίκη, μέχρι που ο κινητήρας του «παρέδωσε πνεύμα» στον 39ο γύρο. Έτσι, ο Ραλφ Σουμάχερ πήρε την πρωτοπορία και τη νίκη, αφήνοντας 2ο τον Μοντόγια, που ανέκαμψε εντυπωσιακά. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Μίκαελ Σουμάχερ, ύστερα από προσπέρασμα στον Τζένσον Μπάτον που αντιμετώπισε πρόβλημα στην ανάρτηση της Renault στον τελευταίο γύρο.

Σαν σήμερα το 2007, η Audi επικράτησε και πάλι στις 12 Ώρες του Σίμπρινγκ, κατακτώντας έτσι την όγδοη συνεχόμενη νίκη της στο θρυλικό αγώνα. Νικητές με το #2 R10 TDI αναδείχθηκαν οι Μάρκο Βέρνερ, Εμανουέλε Πίρο και Φρανκ Μπιέλα.

Πέραν των επιδόσεων-ρεκόρ της Audi, ο αγώνας έχει μείνει στην ιστορία και για την συγκλονιστική μάχη για τη νίκη στην κατηγορία GT2. Ο Τζέιμι Μέλο της Risi Competizione, σε μια φιλόδοξη προσπάθειά του να κλέψει τη νίκη χωρίς να αλλάξει ελαστικά στο τελευταίο pit stop, μπλόκαρε επιθετικά τον Γιοργκ Μπεργκμάιστερ της Porsche στα τελευταία μέτρα πριν τον τερματισμό. Ο Βραζιλιάνος της Ferrari ανέκτησε τη θέση που έχασε από τον Γερμανό χτυπώντας τον στην τελευταία στροφή, ώστε να επικρατήσει στην γραμμή τερματισμού για 0,2 δευτερόλεπτα.

Σαν σήμερα το 2012, οι 12 Ώρες του Σίμπρινγκ αποτέλεσαν τον πρώτο αγώνα στην ιστορία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής (WEC). Το event διοργανώθηκε στο πλαίσιο και του αμερικανικού ALMS για πρώτη και μοναδική φορά στην ιστορία, με τη σχάρα εκκίνησης να απαρτίζεται από συνολικά 64 αυτοκίνητα και για τις δύο διοργανώσεις, με άπλετη δράση και στις 9 (!!!) κατηγορίες.



Λίγες ημέρες πριν τον αγώνα, η ξαφνική αποχώρηση της Peugeot από τους αγώνες αντοχής, «πλήγωσε» την κατηγορία LMP1, στην οποία κυριάρχησε η Audi. H γερμανική φίρμα έκανε το 1-2, με τους Τομ Κρίστενσεν, Άλαν ΜακΝις και Ντίντο Καπέλο θριάμβευσαν και έγραψαν ιστορία ως οι πρώτοι νικητές σε αγώνα του WEC.

March 17, 2012. When it all started for the FIA World Endurance Championship in @sebringraceway. The 12 Hours of Sebring 2012, WEC's inaugural race, now available in full on the championship's Youtube channel!



Watch: https://t.co/y7LfVJ1oT4#WEC #1000MSebring #WEC10 pic.twitter.com/NwWsFHUhov