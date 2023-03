Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου θα παρακολουθήσει το δεύτερο φετινό αγώνα της F1 λόγω όρου στο συμβόλαιό του με την Αλ Νασρ.

Λίγες ημέρες έμειναν ώστε να ξεκινήσει το δεύτερο αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1 για το 2023. Ομάδες και οδηγοί είναι έτοιμοι για τη μάχη στην Τζέντα για το Grand Prix Σαουδικής Αραβίας, έναν αγώνα που έχει προκαλέσει αίσθηση για διαφορετικούς λόγους τα τελευταία δύο χρόνια.

Στο φετινό grand prix αναμένεται να δώσει το παρών ένα μεγάλο αστέρι των γηπέδων του ποδοσφαίρου. Πρόκειται για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τον ποδοσφαιριστή της Αλ Νασρ, ο οποίος θα δει από κοντά τους κορυφαίους οδηγούς του πλανήτη να μάχονται ρόδα με ρόδα.

Η παρουσία του 38χρονου όμως ίσως δεν είναι δική του επιλογή. Σύμφωνα με τη βρετανική Sun, υπάρχει συγκεκριμένος όρος στο συμβόλαιό του που τον υποχρεώνει να πάει στην πίστα της Τζέντα και να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα. Οπότε, τα πλάνα που μπορεί να είχε ενόψει τριημέρου ο άσος των γηπέδων πρέπει να μπουν στον… πάγο.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ρονάλντο θα επισκεφθεί τα paddock της Formula 1 κατά τη διάρκεια αγωνιστικού τριημέρου. Η τελευταία φορά ήταν στο Grand Prix Μονακό το 2019, ενώ πρώτη του επαφή με το σπορ ήταν το 2015, πάλι στο Πριγκιπάτο. Επιπλέον έχει αγωνιστεί σε ποδοσφαιρικούς αγώνες για φιλανθρωπικούς σκοπούς ως συμπαίκτης οδηγών της F1, ενώ το 2021 όταν αγωνιζόταν στη Γιουβέντους, είχε συμμετάσχει σε προωθητική καμπάνια με τους οδηγούς της Scuderia Ferrari, Κάρλος Σάινθ και Σαρλ Λεκλέρ.

