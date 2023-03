Η σύντροφος του Ζαν Τοντ πήρε Όσκαρ (vid)

Η Μισέλ Γεό έγραψε ιστορία και ο πρώην πρόεδρος της FIA δεν μπορούσε να κρύψει την περηφάνια του.

Μπορεί αυτή την Κυριακή να μην είχε Grand Prix του μαγικού κόσμου της Formula 1, είχε όμως ένα άλλο σπουδαίο πεδίο ανταγωνισμού: τα 95α Βραβεία Όσκαρ. Και σε αυτά, έλαμψε ένα πρόσωπο που έχει περάσει ατελείωτες ώρες στα paddock της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ο λόγος για τη Μισέλ Γεό, που πήρε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στην αντισυμβατική κωμωδία δράσης: «Everything Everywhere All At Once». Μάλιστα, η 60χρονη από τη Μαλαισία, έγινε η πρώτη ηθοποιός από την Ασία που εξασφαλίζει το βραβείο στα 95 χρόνια του θεσμού.

H Γεό έκλεψε το 2004 την καρδιά του τότε αφεντικού της Scuderia Ferrari, Ζαν Τοντ. Τέσσερα χρόνια μετά επιβεβαίωσε σε τηλεοπτική της συνέντευξη τον αρραβώνα της με τον Γάλλο που την επόμενη χρονιά έγινε Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού.

Ο Τοντ που την αγκάλιασε θερμά την ώρα την ανακοίνωσης κατά την τελετή απονομής των βραβείων και η θητεία του οποίου στον προεδρικό θώκο της FIA ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2021, έγραψε στα social media: «Μία στιγμή απόλυτης χαράς και απέραντης ευτυχίας. Είμαι τόσο περήφανος για τη Μισέλ, που έλαβε το Όσκαρ Καλύτερης Ηθοποιού».

Moment of pure grace and immense happiness! What a journey! So proud of Michelle who received the Oscar Academy Award of the best actress #EverythingEverywhereAllAtOnce pic.twitter.com/jANwzI0sQE — Jean Todt (@JeanTodt) March 13, 2023

Η Γεό είχε ενεργό ρόλο στην καμπάνια #3500Lives μέσω της οποίας η FIA προσπαθούσε να ευαισθητοποιήσει για τη χρήση παιδικών καθισμάτων στο αυτοκίνητο. Δείτε περισσότερα στο video που ακολουθεί…

Φωτογραφία: Scuderia Ferrari