Οι δύο πρώην παγκόσμιοι πρωταθλητές της F1 έδωσαν μία συναρπαστική μάχη στην πρεμιέρα του 2023 στο Μπαχρέιν.

Μπορεί στον εναρκτήριο αγώνα του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1 που έγινε στο Μπαχρέιν, οι Red Bull να έκαναν το 1-2, όμως αυτός που έκλεψε την παράσταση ήταν ο Φερνάντο Αλόνσο.

Ο Ισπανός εκμεταλλεύτηκε την εγκατάλειψη της Ferrari του Σαρλ Λεκλέρ και επικράτησε στις μάχες με τον έτερο οδηγό της ιταλικής ομάδας, Κάρλος Σάινθ, καθώς και τους δύο πιλότους της Mercedes-AMG Petronas.

Όμως ειδικά στην περίπτωση του Λιούις Χάμιλτον, χρειάστηκε να κοπιάσει για να πάρει τη θέση. Οι teammates στη McLaren-Mercedes το 2007, χάρισαν στιγμές έντονων συγκινήσεων, με τη μεταξύ τους κόντρα να ξεκινά στον γύρο 37 (από τους 57) και να ολοκληρώνεται στον γύρο 38, με τον Ισπανό να περνάει οριστικά τον Βρετανό.

If at first you don't succeed...



Μπορείτε να απολαύσετε την συγκλονιστική μονομαχία των δύο πρώην παγκόσμιων πρωταθλητών, από κάθε διαθέσιμη οπτική γωνία και στο video που ακολουθεί…

Ο Αλόνσο τερμάτισε τρίτος προκαλώντας ντελίριο ενθουσιασμού στις τάξεις της Aston Martin ενώ ο Χάμιλτον έμεινε πέμπτος, σε ένα αποτέλεσμα που έφερε προβληματισμό στο στρατόπεδο της Mercedes.

Φωτογραφίες: Aston Martin F1, Mercedes-AMG Petronas