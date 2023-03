Στις τάξεις της αυστριακής ομάδας δεν μπορούν να καταλάβουν τι πηγαίνει στραβά με το γερμανικό εργοστάσιο κατά τη φετινή σεζόν της F1.

Έπειτα από ένα απογοητευτικό 2022, κανείς δεν περίμενε πως η Mercedes-AMG δεν θα ήταν ανταγωνιστική απέναντι στη Red Bull Racing και στο ξεκίνημα της φετινής χρονιάς. Η νέα W14 E-Performance δεν κατάφερε να αποδώσει τα αναμενόμενα στο Grand Prix Μπαχρέιν, με τον Λιούις Χάμιλτον να τερματίζει 50 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή, Μαξ Φερστάπεν.

Η απόδοση του μονοθεσίου της γερμανικής ομάδας φαίνεται πως προκάλεσε εντύπωση στα paddock. Συγκεκριμένα, ο σύμβουλος της Red Bull σε θέματα F1/motorsport, Χέλμουτ Μάρκο, προσπαθεί να κατανοήσει τι ακριβώς έχει πάει στραβά με τη μεγάλη αντίπαλο των «ταύρων».

«Η Mercedes έχει περισσότερα από ένα προβλήματα, αυτό πιστεύω είναι ξεκάθαρο. Δεν έκαναν πρόοδο σε σχέση με πέρυσι. Αν δούμε τις διαφορές, τότε έκαναν βήματα προς τα πίσω. Φαίνεται πως κάπου έχασαν το δρόμο τους. Είμαι περίεργος να δω τι θα κάνουν τώρα. Λόγω του cost cap, είναι μεγάλο πρόβλημα η εξέλιξη ενός μονοθεσίου. Πως είναι δυνατόν να εξελίξεις ένα εντελώς καινούργιο μονοθέσιο; Εκτός αν βρουν τη χρυσή τομή, κάτι για το οποίο αμφιβάλλω αν κρίνουμε από τα τελευταία δεδομένα», είπε ο Αυστριακός στο ΟΕ24.

Έπειτα από την απογοητευτική εμφάνιση στο Μπαχρέιν, η Mercedes εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει στο 2023. Ήδη από τις χειμερινές δοκιμές στο Σακχίρ, η γερμανική ομάδα είχε επιβεβαιώσει πως θα φέρει στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν ένα σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων που θα αλλάξει την εμφάνιση της W14 E-Performance.

Η Red Bull Racing ετοιμάζει με τη σειρά της τις πρώτες αναβαθμίσεις για το φετινό πρωτάθλημα, οι οποίες αναμένεται να παρουσιαστούν στο Μπακού. Το αγωνιστικό τριήμερο στο Αζερμπαϊτζάν θα είναι το πρώτο που θα περιλαμβάνει Αγώνα Σπριντ στη σεζόν.

One race down ✅ Here's the state of play... 👀 pic.twitter.com/DX1xrxMdyi